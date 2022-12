Η Ντρου Μπάριμορ ρώτησε τον Τζο Μπάιντεν γιατί έκανε πέντε προτάσεις γάμου στη Τζιλ

Η επιμονή αντάμειψε τον Τζο Μπάιντεν του οποίου η σύζυγος είπε το πολυπόθητο «ναι» μετά από πέντε προτάσεις γάμου.

Αυτό ήταν μεταξύ όσων ρώτησε η Ντρου Μπάριμορ τον Αμερικανό πρόεδρο στο τηλεοπτικό τους τετ-α-τετ.

Ο Τζο Μπάιντεν εξήγησε πόσο δύσκολο τού ήταν να αρχίσει να βγαίνει ξανά μετά το τραγικό τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τής πρώτης συζύγου και του και του μωρού τους, της Ναόμι, το 1972.

Τζιλ και Τζο Μπάιντεν τον Ιούλιο του 1987 - Φωτ.: Getty Images

Όπως περιέγραψε, τελικά κάποια στιγμή τού κανόνισαν ένα ραντεβού στα τυφλά με τη Τζιλ, την οποία παραδέχεται πως ερωτεύτηκε αστραπιαία, γνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή πως ήταν η γυναίκα που ήθελε να παντρευτεί. Όπως είπε, μάλιστα, μόλις δύο φορές στη ζωή του έχει νιώσει αυτό το αίσθημα.

