Η νέα χειροβομβίδα των ΗΠΑ σκοτώνει με ωστικό κύμα, όχι θραύσματα

Ο αμερικανικός στρατός παρουσίασε έναν νέο τύπο χειροβομβίδας, την πρώτη που εισάγεται σε χρήση μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, η οποία δεν βασίζεται σε θραύσματα αλλά σε ισχυρό ωστικό κύμα για να εξουδετερώνει στόχους.

Η νέα χειροβομβίδα, με την ονομασία M111, έχει σχεδιαστεί κυρίως για μάχες σε αστικό περιβάλλον, όπου οι στρατιώτες επιχειρούν σε κλειστούς χώρους. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές χειροβομβίδες, μειώνει τον κίνδυνο για αμάχους ή φίλιες δυνάμεις.

Πρόκειται για την πρώτη νέα χειροβομβίδα που εντάσσεται στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ από το 1968, όταν είχε εισαχθεί η MK3A2 κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκείνη αποσύρθηκε λίγα χρόνια αργότερα, καθώς περιείχε αμίαντο, υλικό που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες.

Έκτοτε, η βασική χειροβομβίδα του αμερικανικού στρατού είναι η M67, η οποία εκρήγνυται εκτοξεύοντας θραύσματα προς κάθε κατεύθυνση. Ωστόσο, αυτό την καθιστά επικίνδυνη σε κλειστούς χώρους, καθώς τα θραύσματα μπορούν να ανακλαστούν ή να διαπεράσουν τοίχους, αυξάνοντας τον κίνδυνο για μη στοχευμένα άτομα.

Η M111 λειτουργεί διαφορετικά. Η έκρηξη δημιουργεί ισχυρή πίεση, γνωστή ως blast overpressure, η οποία καταστρέφει τον πλαστικό της περίβλημα και μεταδίδει το ωστικό κύμα στο εσωτερικό του χώρου.

Με αυτόν τον τρόπο, οι στρατιώτες μπορούν να ρίξουν τη χειροβομβίδα μέσα σε ένα δωμάτιο, χωρίς ο αντίπαλος να μπορεί να προστατευτεί πίσω από έπιπλα ή τοίχους, όπως συμβαίνει με τα θραύσματα.

«Μια χειροβομβίδα που βασίζεται στο ωστικό κύμα μπορεί να καθαρίσει έναν χώρο γρήγορα, χωρίς να αφήνει σημεία κάλυψης για τον αντίπαλο και με μεγαλύτερη ασφάλεια για τις φίλιες δυνάμεις», δήλωσε αξιωματούχος του προγράμματος.

Όπως εξηγεί ο στρατός, το ωστικό κύμα συμπιέζει βίαια το ανθρώπινο σώμα, με τα αυτιά, τους πνεύμονες και τα εσωτερικά όργανα να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Σε ισχυρότερες εκρήξεις, μπορεί να προκληθούν σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες ή ακόμη και ακρωτηριασμοί.

Η ανάπτυξη της M111 βασίστηκε σε εμπειρίες από τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, όπου οι μάχες σε κατοικημένες περιοχές ανέδειξαν τα όρια των παραδοσιακών χειροβομβίδων. Όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι, σε πολλές περιπτώσεις η χρήση της M67 ενείχε αυξημένο κίνδυνο για φίλιες δυνάμεις πίσω από τοίχους.

Η M67 παραμένει σε χρήση και θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται σε ανοιχτά πεδία, όπου τα θραύσματα είναι πιο αποτελεσματικά. Η M111 προορίζεται να καλύψει το κενό σε κλειστούς χώρους.

Παράλληλα, και το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ προμηθεύεται αντίστοιχη χειροβομβίδα βασισμένη στο ωστικό κύμα, ενώ παρόμοια τεχνολογία χρησιμοποιείται και σε θερμοβαρικά όπλα, τα οποία δημιουργούν ισχυρό ωστικό κύμα και καταναλώνουν το οξυγόνο στον χώρο της έκρηξης.

Με πληροφορίες από CNN