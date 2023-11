Η νέα άβολη στιγμή του Τζο Μπάιντεν όταν πήγε να καταθέσει στεφάνι

Βοήθεια χρειάστηκε ξανά ο Τζο Μπάιντεν για να καταθέσει στεφάνι στο Άρλινγκτον του Τέξας.

Σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral, φαίνεται ο Τζο Μπάιντεν να παίρνει οδηγίες από τον φρουρό αλλά και να τον βοηθά να καταθέσει το στεφάνι την τελετή. Μετά κάνει τον σταυρό του.

Ωστόσο, δεν ήταν το μόνο που προκάλεσε αντιδράσεις. Μετά την κατάθεση του στεφανιού ο Τζο Μπάιντεν, όπως φαίνεται και στο βίντεο μοιάζει να έχει χάσει τον προσανατολισμό του και να είναι μπερδεμένος για το πού πρέπει να πάει. Έτσι, γυρνάει ξανά για να ρωτήσει τον φρουρό.

Όταν επιστρέφει στη θέση του η Καμάλα Χάρις φαίνεται να γελάει.

Το βίντεο αποτέλεσε την αφορμή μία ακόμα φορά για να υπάρξουν αντιδράσεις και σχόλια για το κατά πόσο είναι ικανός για τη θέση του ο Τζο Μπάιντεν. Πολλοί έσπευσαν να πουν ότι ήταν «μπερδεμένος» και «αποπροσανατολισμένος. Αρκετοί χρήστες δε, στα social media είπαν ότι αυτή ήταν μία ακόμα ενοχλητική γκάφα από τον Αμερικανό Πρόεδρο.

«Έχουμε έναν πρόεδρο που δεν ξέρει αν έρχεται ή φεύγει», ανέφερε η New York Post, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Νιου Τζέρσεϊ, Τζεφ Βαν Ντρου. «Ακριβώς εκεί που νομίζεις ότι δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερο, γίνεται», είπε ο εκπρόσωπος του ρεπουμπλικανικού κόμματος από την Καλιφόρνια.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει γίνει συχνά επίκεντρο τέτοιων αμήχανων στιγμών. Τον Μάρτιο του 2022, αναφέρθηκε κατά λάθος στον ουκρανικό λαό ως «ιρανικό».

«Ο Πούτιν μπορεί να περικυκλώνει το Κίεβο με τανκς, αλλά δεν θα κερδίσει ποτέ τις καρδιές και τις ψυχές του ιρανικού λαού», είχε πει τότε ενώ λίγες μέρες αργότερα, αναφέρθηκε στην Καμάλα Χάρις ως «πρώτη κυρία».

President Biden became disoriented today during a wreath-laying ceremony. This man is clearly not in control of his own faculties, much less the White House. There's no way. This video is both heartbreaking and horrifying. pic.twitter.com/wWInOKrM2C