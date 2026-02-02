Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Κυκλοφόρησε το δεύτερο trailer του sequel

Είκοσι χρόνια μετά το «Ο Διάβολος Φοράει Prada», η Μέριλ Στριπ και η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφουν στον κόσμο της υψηλής ραπτικής, των εξουσιαστικών γραφείων και των αθόρυβων, αλλά σκληρών, παρασκηνιακών συγκρούσεων.

Η πρεμιέρα του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» έχει οριστεί για την 1η Μαΐου, ενώ η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ που αποκαλύπτει περισσότερα για το σίκουελ.

Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Τι θα περιλαμβάνει η νέα ταινία

Η νέα ταινία βρίσκει τη Μιράντα Πρίστλεϊ (Miranda Priestly) αντιμέτωπη με έναν κόσμο που δεν της ανήκει πια απόλυτα. Η παρακμή της έντυπης δημοσιογραφίας και η ταχύτατη μετάβαση της μόδας στη ψηφιακή εποχή αναγκάζουν τη θρυλική διευθύντρια του Runway να επαναπροσδιορίσει τη θέση της σε έναν κλάδο που αλλάζει ριζικά.

Απέναντί της, αυτή τη φορά, στέκεται η πρώην βοηθός της, Emily (Έμιλι Μπλαντ), πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος σε κολοσσό πολυτελών ειδών, που ελέγχει τα διαφημιστικά κονδύλια τα οποία η Miranda χρειάζεται απεγνωσμένα.

Στην πρώτη ταινία, το κοινό είχε γνωρίσει την Andrea Sachs, μια νεαρή απόφοιτο που ήθελε να γίνει δημοσιογράφος και κατέληξε βοηθός της πιο τρομακτικής αρχισυντάκτριας της Νέας Υόρκης. Η προσπάθειά της να ισορροπήσει καριέρα, φιλίες και προσωπική ζωή είχε κόστος, αλλά αποτέλεσμα: το φιλμ σημείωσε 326 εκατ. δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως και χάρισε στη Στριπ τη 14η υποψηφιότητά της για Όσκαρ.

Στο σίκουελ επιστρέφουν, εκτός από τις Στριπ και Χάθαγουεϊ, οι Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τρέισι Τομς και Τίμπορ Φέλντμαν. Στους νέους ρόλους, ο Κένεθ Μπράνα και ο Πάτρικ Μπράμαλ υποδύονται τους συντρόφους των δύο πρωταγωνιστριών, ενώ το καστ εμπλουτίζεται με ονόματα όπως Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga και Pauline Chalamet. Συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί του Μπρόντγουεϊ, Helen J. Shen και Conrad Ricamora, μαζί με τον κωμικό Caleb Hearon.

Από την άλλη, ο Adrian Grenier, που είχε υποδυθεί τον Νέιτ στην πρώτη ταινία, δεν θα εμφανιστεί στο νέο κεφάλαιο της ιστορίας.

Πίσω από την κάμερα επιστρέφουν γνώριμα πρόσωπα: ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ, η σεναριογράφος Αλίν Μπρος ΜακΚένα και η παραγωγός Γουέντι Φίνερμαν, με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Michael Bederman, Karen Rosenfelt και τη McKenna, όπως αναφέρει το Variety.