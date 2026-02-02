TV & MEDIA
TV & Media

Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Κυκλοφόρησε το δεύτερο trailer του sequel

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει οριστεί για την 1η Μαΐου - Ποιοι συμμετέχουν

The LiFO team
The LiFO team
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ PRADA 2 TRAILER ΤΑΙΝΙΑ Facebook Twitter
Τρέιλερ από την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» / YouTube
0

Είκοσι χρόνια μετά το «Ο Διάβολος Φοράει Prada», η Μέριλ Στριπ και η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφουν στον κόσμο της υψηλής ραπτικής, των εξουσιαστικών γραφείων και των αθόρυβων, αλλά σκληρών, παρασκηνιακών συγκρούσεων.

Η πρεμιέρα του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» έχει οριστεί για την 1η Μαΐου, ενώ η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ που αποκαλύπτει περισσότερα για το σίκουελ.

Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Τι θα περιλαμβάνει η νέα ταινία

Η νέα ταινία βρίσκει τη Μιράντα Πρίστλεϊ (Miranda Priestly) αντιμέτωπη με έναν κόσμο που δεν της ανήκει πια απόλυτα. Η παρακμή της έντυπης δημοσιογραφίας και η ταχύτατη μετάβαση της μόδας στη ψηφιακή εποχή αναγκάζουν τη θρυλική διευθύντρια του Runway να επαναπροσδιορίσει τη θέση της σε έναν κλάδο που αλλάζει ριζικά.

Απέναντί της, αυτή τη φορά, στέκεται η πρώην βοηθός της, Emily (Έμιλι Μπλαντ), πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος σε κολοσσό πολυτελών ειδών, που ελέγχει τα διαφημιστικά κονδύλια τα οποία η Miranda χρειάζεται απεγνωσμένα.

Στην πρώτη ταινία, το κοινό είχε γνωρίσει την Andrea Sachs, μια νεαρή απόφοιτο που ήθελε να γίνει δημοσιογράφος και κατέληξε βοηθός της πιο τρομακτικής αρχισυντάκτριας της Νέας Υόρκης. Η προσπάθειά της να ισορροπήσει καριέρα, φιλίες και προσωπική ζωή είχε κόστος, αλλά αποτέλεσμα: το φιλμ σημείωσε 326 εκατ. δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως και χάρισε στη Στριπ τη 14η υποψηφιότητά της για Όσκαρ.

Στο σίκουελ επιστρέφουν, εκτός από τις Στριπ και Χάθαγουεϊ, οι Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τρέισι Τομς και Τίμπορ Φέλντμαν. Στους νέους ρόλους, ο Κένεθ Μπράνα και ο Πάτρικ Μπράμαλ υποδύονται τους συντρόφους των δύο πρωταγωνιστριών, ενώ το καστ εμπλουτίζεται με ονόματα όπως Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga και Pauline Chalamet. Συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί του Μπρόντγουεϊ, Helen J. Shen και Conrad Ricamora, μαζί με τον κωμικό Caleb Hearon.

Από την άλλη, ο Adrian Grenier, που είχε υποδυθεί τον Νέιτ στην πρώτη ταινία, δεν θα εμφανιστεί στο νέο κεφάλαιο της ιστορίας.

Πίσω από την κάμερα επιστρέφουν γνώριμα πρόσωπα: ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ, η σεναριογράφος Αλίν Μπρος ΜακΚένα και η παραγωγός Γουέντι Φίνερμαν, με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Michael Bederman, Karen Rosenfelt και τη McKenna, όπως αναφέρει το Variety.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Eurovision 2026: Επιστολή του BDS στους υποψηφίους του Sing for Greece για μποϊκοτάζ του διαγωνισμού

TV & Media / Eurovision 2026: Επιστολή του BDS στους υποψηφίους του Sing for Greece για μποϊκοτάζ του διαγωνισμού

Η οργάνωση απευθύνει έκκληση προς τους συμμετέχοντες να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό ή αν διακριθούν, να μην αναλάβουν την εκπροσώπηση της χώρας στον μουσικό διαγωνισμό
THE LIFO TEAM
Eurovision 2026: Φαβορί για τη νίκη στον εθνικό τελικό ο Akylas - Σαρώνει στα στοιχήματα

TV & Media / Eurovision 2026: Φαβορί για τη νίκη στον εθνικό τελικό ο Akylas - Σαρώνει στα στοιχήματα

Η εκρηκτική πορεία του «Ferto» σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει αγγίξει τις 1.400.000 προβολές στο YouTube, αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών
THE LIFO TEAM
«Αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα»: Το σχόλιο του Μίλτου Πασχαλίδη για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί άμβλωσης

TV & Media / «Αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα»: Το σχόλιο του Μίλτου Πασχαλίδη για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί άμβλωσης

«Της είχε και έχει συμπάθεια όλος ο κόσμος γιατί έχασε το παιδί της και θέλουμε να δικαιωθεί με κάθε τρόπο ο αγώνας της. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε και με ό,τι λέει» εξήγησε ο γνωστός τραγουδοποιός
THE LIFO TEAM
 
 