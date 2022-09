Η Μέγκαν Μαρκλ έδωσε την πρώτη της ομιλία στη Βρετανία μετά το Megxit -«Αναφέρθηκε 54 φορές στον εαυτό της»

Η Μέγκαν Μαρκλ άνοιξε τη σύνοδο κορυφής One Young World στο Μάντσεστερ, προτρέποντας νέους ηγέτες από όλο τον κόσμο να πάρουν τη θέση τους στην ιστορία, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Στην πρώτη της ομιλία στη Βρετανία μετά το Megxit δήλωσε ότι είναι «πολύ ωραίο να είμαι πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο» και να είμαι πίσω στο One Young World.

«Ήμουν το κορίτσι από το Suits και με περιεβάλαν παγκόσμιοι ηγέτες, ανθρωπιστές, πρωθυπουργοί και ακτιβιστές», είπε χαρακτηριστικά η Μέγκαν Μαρκλ.

«Με πολλούς τρόπους μάλλον έμοιαζα πολύ σαν εσάς, ήμουν νέα, φιλόδοξη», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Η ομιλία της είχε διαφημιστεί ως μία που θα αναφερόταν στην ισότητα των φυλών, ωστόσο, η Μέγκαν Μαρκλ κατηγορήθηκε ότι μίλησε μόνο για τον εαυτό της.

Επικαλούμενη tweet ειδικού της γλώσσας του σώματος, η Daily Mail σημειώνει ότι η δούκισσα του Σάσεξ αναφέρθηκε 54 φορές στον εαυτό της κατά τη διάρκεια της επτάλεπτης ομιλίας της.

