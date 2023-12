Η Maersk σταματά τις μεταφορές μέσω Ερυθράς Θάλασσας, έπειτα από επιθέσεις

Διακόπτονται μέχρι νεωτέρας όλες οι μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, από τον ναυτιλιακό όμιλο Maersk. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από πυραυλική επίθεση σε πλοίο της εταιρείας.

Σε ανακοίνωση του κολοσσού θαλασσίων μεταφορών της Δανίας, αναφέρεται ότι «μετά το περιστατικό με το Maersk Gibraltar και άλλη μια επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δώσαμε εντολή σε όλα τα πλοία της Maersk στην περιοχή που πρόκειται να περάσουν από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ να σταματήσουν το ταξίδι τους μέχρι νεωτέρας».

Συγκεκριμένα, η Maersk ανέφερε την Πέμπτη ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Gibraltar, έγινε στόχος πυραυλικής επίθεσης ενώ ταξίδευε από τη Σαλάλα του Ομάν προς τη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, το πλοίο δεν επλήγη και κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε.

Maersk is deeply concerned about the incident involving the MAERSK GIBRALTAR while the vessel was traveling from Salalah, Oman to Jeddah, Saudi Arabia. The crew & vessel are reported safe. We are currently working to ascertain the full details of the incident. Vessel was not hit