Η Λιθουανία κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία: «Δεν θα ανεχθούμε υβριδικές επιθέσεις», διαμηνύει η πρωθυπουργός

Η Λιθουανία κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία για όλους «εκτός από τους διπλωμάτες και τους πολίτες της ΕΕ που εγκαταλείπουν τη Λευκορωσία», δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας, Ίνγκα Ρουτζινιένε, και δεσμεύτηκε οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να καταρρίψουν οποιαδήποτε άλλα αερόστατα διαταράξουν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.

Τα σύνορα της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία είναι επί του παρόντος κλειστά βάσει προσωρινής απόφασης που έλαβε η συνοριακή δύναμη της χώρας χτες το βράδυ, ενώ περαιτέρω κλείσιμό τους επ' αόριστον, θα συζητηθεί σήμερα και αναμένεται να εγκριθεί στην κυβερνητική συνεδρίαση της Τετάρτης.

Η πρωθυπουργός Ρουτζινιένε, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα σήμερα ότι η κυβέρνηση έχει ήδη συντάξει το διάταγμα, το οποίο περιλαμβάνει μόνο πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις για τους πολίτες της Λιθουανίας και της ΕΕ, καθώς και για το διπλωματικό ταχυδρομείο, το οποίο θα εξακολουθεί να επιτρέπεται να διέρχεται τα σύνορα. «Όλες οι άλλες μετακινήσεις θα σταματήσουν. Αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα στη Λευκορωσία ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία υβριδική επίθεση εδώ και ότι θα λάβουμε τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα για να σταματήσουμε τέτοιες ενέργειες», δήλωσε, όπως μεταδίδει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας LRT.

«Έτσι στέλνουμε ένα μήνυμα στη Λευκορωσία και δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε καμία υβριδική επίθεση εδώ, θα λάβουμε όλα τα αυστηρότερα μέτρα για να σταματήσουμε τέτοιες επιθέσεις», δήλωσε σε σχόλια που μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας LRT.

Η Ρουτζινιένε δήλωσε επίσης ότι η Λιθουανία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ζητήσει διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Reuters. Το άρθρο 4 – που δεν πρέπει να συγχέεται με το πολύ πιο σοβαρό άρθρο 5 – επιτρέπει στις χώρες να ζητήσουν συνομιλίες με το ΝΑΤΟ «όποτε, κατά τη γνώμη οποιασδήποτε από αυτές, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη». Η διαδικασία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί μόνο εννέα φορές στην ιστορία του ΝΑΤΟ, αλλά πρόσφατα ενεργοποιήθηκε από την Πολωνία και την Εσθονία μετά από δύο περιστατικά παραβίασης του ρωσικού εναερίου χώρου τον Σεπτέμβριο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Λιθουανία: Δύο ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Η Λιθουανία έκλεισε χθες το βράδυ το αεροδρόμιο του Βίλνιους για τέταρτη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, μετά την είσοδο αρκετών αντικειμένων, που πιστεύεται ότι ήταν μπαλόνια ηλίου, στον εναέριο χώρο της.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται πως: «Την Κυριακή, περίπου στις 10:10 μ.μ., η διέλευση οχημάτων και προσώπων από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Medininkai και Šalčininkai θα ανασταλεί προσωρινά λόγω αερόστατων που πετούν προς τη Λιθουανία από τη Λευκορωσία». Η πρωθυπουργός ουσιαστικά αναφέρεται στην επέκταση της διάρκειας ισχύος αυτής της ανακοίνωσης, μέχρι να ληφθεί μόνιμη απόφαση.

Τα μπαλόνια πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από λαθρεμπόρους τσιγάρων από τη Λευκορωσία, αλλά οι αρχές επέρριψαν ευθύνες στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, κατηγορώντας τις ότι ασκούν μεγαλύτερη πίεση στο Βίλνιους και προσπαθούν να δοκιμάζουν την ετοιμότητα της χώρας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Λιθουανία: 25 αερόστατα με λαθραία τσιγάρα παρέλυσαν το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, δήλωσε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα LRT ότι έως και 66 αντικείμενα εντοπίστηκαν στα ραντάρ την Κυριακή το βράδυ.

Ο Ντεϊβίντας ατουλιόνις, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, δήλωσε ότι αυτό ήταν μέρος μιας «υβριδικής ψυχολογικής επιχείρησης» που αποσκοπούσε στην διατάραξη της καθημερινής ζωής των Λιθουανών. «Ελπίζουμε πολύ ότι θα ληφθούν άμεσα μέτρα, αλλά θα πρέπει επίσης να ληφθούν πολύ ισχυρά διπλωματικά μέτρα και ορισμένα νομικά μέτρα, τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από το Seimas το συντομότερο δυνατό», δήλωσε στο LRT.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να συνεδριάσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Λιθουανίας με απώτερο στόχο τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο της επέκτασης της διάρκειας του κλεισίματος των συνόρων με τη Λευκορωσία.

Με πληροφορίες από LRT, Reuters, Guardian