Λιθουανία: 25 αερόστατα με λαθραία τσιγάρα παρέλυσαν το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Έως και 25 μικρά αερόστατα, ορισμένα εκ των οποίων μετέφεραν λαθραία τσιγάρα, εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας το βράδυ του Σαββάτου, αναγκάζοντας τις αρχές να διακόψουν τη λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους για αρκετές ώρες, ανακοίνωσαν οι λιθουανικές αρχές.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας, τα αερόστατα προκάλεσαν καθυστερήσεις σε 30 πτήσεις, επηρεάζοντας περίπου 6.000 επιβάτες. Οι πτήσεις επανεκκίνησαν στις 4:50 π.μ. της Κυριακής (9:50 μ.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ, Σάββατο).

Αν και τα αερόστατα τελικά μετέφεραν λαθραία προϊόντα και όχι στρατιωτικό εξοπλισμό, η υπόθεση σημειώνεται σε περίοδο έντονης ανησυχίας στην Ευρώπη, μετά την πρωτοφανή αύξηση παραβιάσεων του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ τον τελευταίο μήνα.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι παραβιάσεις αυτές ενδέχεται να αποτελούν δοκιμή των αντιδράσεων της Συμμαχίας από τη Μόσχα, εγείροντας ερωτήματα για το επίπεδο ετοιμότητας έναντι πιθανών ρωσικών προκλήσεων.

Λιουθανία: Επαναλαμβανόμενα περιστατικά στα σύνορα με Λευκορωσία

Η Λιθουανία και οι υπόλοιπες βαλτικές χώρες εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά φέτος.

Στις 10 Ιουλίου, ένα ρωσικής κατασκευής drone τύπου Gerbera εισήλθε από τη Λευκορωσία και συνετρίβη στην περιοχή του Βίλνιους, ενώ στις 28 Ιουλίου ένα δεύτερο drone εντοπίστηκε σε στρατιωτικό πεδίο εκπαίδευσης, φέροντας εκρηκτικό μηχανισμό. Μετά από αυτά τα συμβάντα, το κοινοβούλιο της Λιθουανίας ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον στρατό να καταρρίπτει κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της χώρας.

Δύο από τα αερόστατα πέταξαν πάνω από το αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ περισσότερα από είκοσι έφτασαν έως την ευρύτερη περιφέρεια του Βίλνιους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της συνοριοφυλακής Ντάριους Μπούτα. Οι αρχές ανέκτησαν 11 αερόστατα και κατέσχεσαν 18.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων σε διάφορα σημεία.

Το Βίλνιους, πρωτεύουσα της Λιθουανίας, βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Μόσχας. Σύμφωνα με τον Μπούτα, Λευκορώσοι λαθρέμποροι χρησιμοποιούν ολοένα και συχνότερα αερόστατα χαμηλού κόστους αντί για drones, καθώς είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν και φθηνότερα στη λειτουργία τους.

Αυξανόμενη χρήση αερόστατων για λαθρεμπόριο

Παρόμοια περιστατικά, αν και μικρότερης κλίμακας, είχαν αναφερθεί και τον Αύγουστο, ενώ το 2023 οι λιθουανικές αρχές αναχαίτισαν 966 αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία. Φέτος έχουν ήδη καταγραφεί 544 περιπτώσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

«Και τα αερόστατα λαθρεμπορίου και τα drones αποτελούν εγκληματικές δραστηριότητες, όχι όμως απαραίτητα προβοκάτσιες ή ενέργειες σαμποτάζ», διευκρίνισε ο Μπούτα.

Με πληροφορίες από CNN

