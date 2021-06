Η Κριστιάν Αμανπούρ ανακοίνωσε δημοσίως ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Η Κριστιάν Αμανπούρ, από τα πρώτα ονόματα του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN, ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο των ωοθηκών και θα υποβληθεί σε χημειοθεραπεία, χωρίς να διευκρινίσει αν θα μείνει εκτός πλατό.

«Τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες βίωσα πολλά σκαμπανεβάσματα επειδή, όπως χιλιάδες άλλες γυναίκες σε όλον τον κόσμο, διαγνώστηκα με καρκίνο στις ωοθήκες», αποκάλυψε η 63χρονη Ιρανοβρετανή δημοσιογράφος, που σήμερα έχει την έδρα της στο Λονδίνο.

Όπως είπε, ήδη υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου και θα ακολουθήσουν «πολλοί μήνες χημειοθεραπείας».

Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA