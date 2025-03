Η Κίνα απαντά στους δασμούς Τραμπ: Αν οι ΗΠΑ θέλουν πόλεμο, θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους

Η Κίνα απαντά στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αποδεικνύοντας ότι μία υπερδύναμη είναι σαν τη γυναίκα του Καίσαρα: πρέπει και να είναι ισχυρή και να φαίνεται ισχυρή. «Αν οι ΗΠΑ θέλουν πόλεμο, θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους», ανέφερε χαρακτηριστικά το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Εάν ο πόλεμος είναι αυτό που θέλουν οι ΗΠΑ, είτε είναι πόλεμος δασμών, εμπορικός πόλεμος ή οποιοδήποτε άλλο είδος πολέμου, είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος», απαντά μετά την ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο το Πεκίνο, μέσω δήλωσης του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η δήλωση απαντά στις κατηγορίες Τραμπ για τη φαιντανύλη, που αποτέλεσε και τη δικαιολογία για την αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα στο 20%, από το 10%. Παράλληλα, επισημαίνεται σε όλους τους τόνους πως η Κίνα δεν εκφοβίζεται, αλλά θα απαντήσει στις αμερικανικές κινήσεις με κάθε μέσο που θεωρεί απαραίτητο.

«Ο εκφοβισμός δεν μας τρομάζει. Ο εκφοβισμός δεν λειτουργεί σε εμάς. Η πίεση, ο εξαναγκασμός ή οι απειλές δεν είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης της Κίνας. Όποιος χρησιμοποιεί τη μέγιστη πίεση στην Κίνα επιλέγει τον λάθος τύπο και κάνει λάθος υπολογισμό», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση - απάντηση.

