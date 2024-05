Η Κέιτ Μίντλετον φωτογράφισε την κόρη της Σάρλοτ, που γίνεται 9 ετών

Με μία φωτογραφία τραβηγμένη από τη μητέρα της Κέιτ Μίντλετον, το παλάτι του Κένσινγκτον εύχεται χρόνια πολλά στην πριγκίπισσα Σάρλοτ, που σήμερα 2 Μαΐου, γίνεται εννέα ετών.

Η φωτογραφία, που έχει τραβηχτεί από την Κέιτ Μίντλετον, δείχνει την Σάρλοτ να χαμογελά πλατιά, ενώ στέκεται μπροστά από έναν ανθισμένο φράχτη με ροζ λουλούδια. Φοράει μπορντό ζακέτα, μπλε μπλούζα και τζιν φούστα και τα ξανθά μαλλιά της είναι μακριά και ελεύθερα στην πλάτη της και πάνω από το αριστερό της χέρι.

Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! 🎂



Thank you for all of the kind messages today.



📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c