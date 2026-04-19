Ιταλία: Μπόνους σε δικηγόρους για να πείθουν τους μετανάστες-πελάτες τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

Το ακριβές ποσό δεν καθορίζεται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελόνι, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις του ιταλικού Τύπου ανέρχεται περίπου στα 615 ευρώ

The LiFO team
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι/Φωτογραφία: EPA
Δικηγόροι στην Ιταλία θα λαμβάνουν μπόνους εάν καταφέρουν να πείσουν τους μετανάστες-πελάτες τους να επιστρέψουν στις χώρες τους, στο πλαίσιο κυβερνητικού σχεδίου.

Το κίνητρο περιλαμβάνεται στο τελευταίο νομοσχέδιο για την ασφάλεια της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι και αναμένεται να τεθεί αυτή την εβδομάδα προς τελική έγκριση στην κάτω βουλή του ιταλικού κοινοβουλίου, αφού ήδη πέρασε από την άνω βουλή έπειτα από έντονες αντιπαραθέσεις.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει προβλέψει κονδύλι 246.000 ευρώ για το μέτρο φέτος, ενώ η χρηματοδότηση σχεδόν διπλασιάζεται για το 2027 και το 2028. Οι δικηγόροι που θα βοηθούν αλλοδαπούς πελάτες να αποδεχθούν την οικειοθελή επιστροφή θα λαμβάνουν το μπόνους μόνο αφού ολοκληρωθεί η επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Το ακριβές ποσό δεν καθορίζεται στο νομοσχέδιο, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις του ιταλικού Τύπου ανέρχεται περίπου στα 615 ευρώ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την άρση της πρόσβασης σε κρατική νομική βοήθεια για όσους προσφεύγουν κατά αποφάσεων απέλασης.

Η πρόβλεψη για τα μπόνους έχει προκαλέσει νέα σύγκρουση με δικηγόρους και δικαστικούς, μόλις έναν μήνα μετά την ήττα της κυβέρνησης Μελόνι σε δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης.

Το εθνικό συμβούλιο δικηγορικών συλλόγων της Ιταλίας δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για το μέτρο και κάλεσε το κοινοβούλιο να το αποσύρει. Η ένωση ποινικολόγων UCPI υποστήριξε ότι είναι «ασύμβατο» με το Σύνταγμα, τονίζοντας πως οι δικηγόροι δεν πρέπει να αμείβονται για να επιτυγχάνουν αποτέλεσμα που επιθυμεί το κράτος, αλλά να υποστηρίζουν τους πελάτες τους «με πλήρη ελευθερία και ανεξαρτησία».

Η ένωση δικαστικών λειτουργών ANM εξέφρασε «ανησυχία», προειδοποιώντας ότι τα οικονομικά κίνητρα που συνδέονται με την έκβαση διαδικασιών επιστροφής μεταναστών ενδέχεται να υπονομεύσουν την αποτελεσματική δικαστική προστασία.

«Επικήρυξη τύπου Άγριας Δύσης»

Έντονες ήταν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο Riccardo Magi, επικεφαλής του κόμματος Più Europa, χαρακτήρισε το μέτρο «ουσιαστικά μια επικύρηξη τύπου Άγριας Δύσης», υποστηρίζοντας ότι «καταπατώνται δικαιώματα και όσοι οφείλουν να τα προστατεύουν έχουν οικονομικό κίνητρο να μην το κάνουν». Το συνέκρινε επίσης με την Immigration and Customs Enforcement των ΗΠΑ.

Η Debora Serracchiani από το Δημοκρατικό Κόμμα χαρακτήρισε τη ρύθμιση «ντροπιαστική», υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει την αξιοπρέπεια των επαγγελματιών. «Πρόκειται για ακόμη ένα διάταγμα που περιορίζει δικαιώματα», δήλωσε. Η Valentina D’Orso από το Κίνημα Πέντε Αστέρων κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να «εκμεταλλευτεί τους δικηγόρους, χρησιμοποιώντας τους ως εργαλείο για την εφαρμογή της μεταναστευτικής της πολιτικής».

Το μέτρο αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα της κυβέρνησης Μελόνι για την αυστηροποίηση της πολιτικής απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση. Τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει ναυτικούς αποκλεισμούς, προκειμένου να αποτρέπονται αφίξεις μεταναστών σε περιόδους «έκτακτης» πίεσης.

Με πληροφορίες από Guardian

