Ιταλία: Αντιδράσεις για τα πρόσφατα σχόλια Τραμπ κατά της Μελόνι

Πολιτικό κύμα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στη Ιταλία μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι.

Η πλειονότητα του πολιτικού κόσμου της χώρας καταδικάζει την επίθεση και υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας.

Αντιδράσεις για τα σχόλια του Τραμπ εις βάρος της Μελόνι

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τόνισε ότι η Ιταλία παραμένει «ειλικρινής υποστηρικτής της ενότητας της Δύσης» και σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η ενότητα αυτή «χτίζεται με αμοιβαία πίστη, σεβασμό και ειλικρίνεια», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση υπερασπίζεται και θα υπερασπίζεται πάντα το συμφέρον της Ιταλίας».

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η γενική γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, εξέφρασε από το βήμα του Κοινοβουλίου «την πιο κατηγορηματική καταδίκη» για την επίθεση Τραμπ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρό».

Η ίδια επεσήμανε ότι «κανένας ξένος αρχηγός κράτους δεν μπορεί να επιτίθεται ή να δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη χώρα μας», ζητώντας μάλιστα ομόφωνη στάση από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, υπογράμμισε ότι παρά τις πολιτικές διαφορές, «είμαστε όλοι Ιταλοί πολίτες και εκπρόσωποι των Ιταλών».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ, άφησε σαφείς αιχμές για τη συμπεριφορά των ισχυρών της διεθνούς σκηνής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αν επέλεγαν να επιδεικνύουν περισσότερη σύνεση, «ο κόσμος θα επωφελούνταν και οι ίδιοι θα απέφευγαν δυσκολίες και λόγους ντροπής».

«Απαράδεκτη» αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Ιταλίδα πρωθυπουργό

«Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σοκαρισμένος, νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», δήλωσε σε σύντομη επικοινωνία του με την εφημερίδα Corriere della Sera ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, χθες χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου με αναφορά στον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄.

«Η Μελόνι είναι απαράδεκτη, διότι δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και το ότι θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε δυο λεπτά, αν είχε την δυνατότητα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ