Νέο βίντεο της Χαμάς: Όμηροι ζητούν να μην καταληφθεί η Γάζα από το Ισραήλ

Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο, που δείχνει δύο ομήρους στη Γάζα και ζητά να μην προχωρήσει η κατάληψη στην Πόλη της Γάζας.

Συγκεκριμένα, η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς έδωσε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στη δημοσιότητα, πλάνα που φέρεται να δείχνουν δύο ομήρους, οι οποίοι απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, ζωντανούς στη Γάζα, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Στο βίντεο, ο ένας όμηρος καταγράφεται την ώρα που βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο κινείται σε γειτονιά με κατεστραμμένα κτίρια, να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει στη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Ο όμηρος, που αργότερα φαίνεται να συναντάται με έναν ακόμη κρατούμενο, δηλώνει ότι βρίσκεται στην Πόλη της Γάζας και ότι το βίντεο τραβήχτηκε στις 28 Αυγούστου 2025.

Hamas has released a new video featuring two hostages, reportedly filmed last Thursday in Gaza City. pic.twitter.com/Db8rapl8p5 — Clash Report (@clashreport) September 5, 2025

Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το βίντεο ή την ημερομηνία λήψης του.

Τουλάχιστον 44 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων σε όλη τη Γάζα από σήμερα τα ξημερώματα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 30 στην Πόλη της Γάζας, όπως δήλωσαν ιατρικές πηγές. Το Al Jazeera έκανε νωρίτερα αναφορά, για τουλάχιστον επτά παιδιά που έχουν σκοτωθεί σε εντεινόμενες επιθέσεις στην πόλη της Γάζας την Παρασκευή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε, ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας και προανήγγειλε την επέκταση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων, στην περιοχή.

Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι ελέγχει «το 40% της πόλης της Γάζας»

Ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), ανέφερε, ότι ο στρατός ελέγχει «το 40% της πόλης της Γάζας» και αναμένεται να εντείνει τις επιχειρήσεις του εντός των επόμενων ημερών.

Οι βομβαρδισμοί των IDF, ανάγκασαν ακόμη περισσότερους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην περιοχή, ενώ χιλιάδες κάτοικοι αψήφησαν τις ισραηλινές εντολές να φύγουν, παραμένοντας πίσω στα ερείπια της ισοπεδωμένης πόλης.

«Αυτήν τη φορά δεν φεύγω από το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ. Δεν έχει σημασία αν φύγουμε ή μείνουμε. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σκοτώθηκαν επίσης από το Ισραήλ…» δήλωσε η Ουμ Ναντέρ, μητέρα πέντε παιδιών, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σε νεότερη ανακοίνωση των υγειονομικών αρχών του παλαιστινιακού θύλακα, αναφέρονται τουλάχιστον 53 θάνατοι εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι περισσότεροι εκ των οποίων καταγράφονται στην πόλη της Γάζας, όπου ο στρατός προελαύνει προς το κεντρικό τμήμα της.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Πόσο αξίζει η ζωή ενός Παλαιστίνιου δημοσιογράφου στη Γάζα;

«Εξακολουθούμε να πλήττουμε τις υποδομές της Χαμάς. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας», είπε ο Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου, προαναγγέλλοντας το σχέδιο των IDF για τις επόμενες ημέρες. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού» μέχρι την τελική νίκη και την επιστροφή όλων των ομήρων, τόνισε. Η επίθεση του στρατού του Ισραήλ στην Πόλη της Γάζας ξεκίνησε τη 10η του Αυγούστου, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να αγνοεί τη διεθνή κατακραυγή, αλλά και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς του Ισραήλ.

Η αντιπρόεδρος της EE χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα για πρώτη φορά «γενοκτονία»

Ανώτατη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως «γενοκτονία». Πρόκειται για την ισχυρότερη μέχρι σήμερα καταδίκη που έχει ακουστεί από τις Βρυξέλλες.

Η Τερέσα Ριμπέρα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε επίσης ότι η Ευρώπη είναι υπερβολικά διχασμένη για να μπορέσει να κάνει κάτι απέναντι στην πείνα, τον εκτοπισμό και τις δολοφονίες των Παλαιστινίων.

«Η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή, ακόμα και καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται στις ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός», είπε η Ριμπέρα σε ομιλία μπροστά σε φοιτητές, το πρωί της Πέμπτης.

Η Ισπανίδα επίτροπος έχει υπάρξει μία από τους σφοδρότερους επικριτές, στις Βρυξέλλες, της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα. Ωστόσο, αυτή η ομιλία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που χαρακτήρισε ρητά την κατάσταση ως γενοκτονία.

Οι δηλώσεις της γίνονται τη στιγμή που το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή καταδίκη, ακόμη και από πολλούς από τους παραδοσιακούς του συμμάχους, ενόψει της φετινής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Το Βέλγιο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα ενταχθεί σε μια ομάδα χωρών που θα αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ότι θα επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα. Τον Ιούλιο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη συνεδρίαση του ΟΗΕ, ενώ περισσότερες από δώδεκα άλλες δυτικές χώρες έχουν πει ότι θα πράξουν το ίδιο.

Η Ιρλανδία και η Ισπανία, πατρίδα της Ριμπέρα, αναγνώρισαν επίσημα την Παλαιστίνη το 2024.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, παραμένει διχασμένη ως προς το αν θα επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, με χώρες όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία να απορρίπτουν τις εκκλήσεις για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της Ένωσης με τη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεσμός, καθώς και οι περισσότερες κυβερνήσεις της ΕΕ, έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να χρησιμοποιήσουν τον όρο γενοκτονία, ο οποίος νομικά περιγράφει ενέργειες που αποσκοπούν στην καταστροφή ενός λαού εν όλω ή εν μέρει. Μια σχετική υπόθεση που έχει καταθέσει η Νότια Αφρική εναντίον του Ισραήλ εκκρεμεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κορυφαίοι επιστήμονες στον τομέα της γενοκτονίας ενέκριναν ψήφισμα που αναφέρει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ πληρούν τον νομικό ορισμό του όρου.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει τον χαρακτηρισμό της γενοκτονίας. Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι ενέργειές της στη Γάζα συνιστούν αυτοάμυνα, σε απάντηση στη σφαγή περίπου 1.200 ανθρώπων — οι περισσότεροι άμαχοι — από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Ριμπέρα έχει στο παρελθόν εκφράσει απογοήτευση για την αδράνεια της ΕΕ απέναντι στη Γάζα. Σε συνέντευξή της στο POLITICO τον περασμένο μήνα, είχε καλέσει την Ένωση να εξετάσει την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ, προτείνοντας ότι οι χώρες που διαφωνούν θα μπορούσαν απλώς να απόσχουν.

Η ομιλία της στο Sciences Po δεν ανέλυσε τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνει η ΕΕ. Η επίτροπος συνέχισε μιλώντας για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, τόνισε: «Όλα αυτά δεν είναι απλώς επιμέρους ή μεμονωμένες απειλές, αλλά προκλήσεις για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα πάνω στα οποία έχουν δομηθεί οι κοινωνίες μας και οι μεταξύ μας σχέσεις». Και πρόσθεσε: «Η σιωπή απέναντι στην αδικία … δεν πρέπει να είναι κάτι αποδεκτό».