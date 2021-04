Η γυναίκα με τα μακρύτερα νύχια τα έκοψε για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια

Η Ayanna Williams, κάτοχος του Ρεκόρ Γκίνες για τα πιο μακριά νύχια σε γυναικεία χέρια, αποφάσισε επιτέλους να τα κόψει.

Είχε κερδίσει τον τίτλο το 2017 όταν τα νύχια της είχαν τότε μήκος σχεδόν 6 μέτρα και χρειάζονταν δυο μπουκαλάκια βερνίκι νυχιών για να ολοκληρωθεί το μανικιούρ της, σύμφωνα με το Guinness.

Πριν κόψει τα νύχια της πρόσφατα, κατάφερε να καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ της καθώς πλέον χρειαζόταν τρία ή τέσσερα μπουκαλάκια βερνίκι, αν και δεν έγινε γνωστό το μήκος τους.

Η Williams επισκέφτηκε ένα δερματολογικό ιατρείο στο Τέξας προκειμένου να λιμάρουν τα νύχια της με ειδικό ηλεκτρικό τροχό.

«Έχω ανάμικτα συναισθήματα που φεύγουν τα μωρά μου», είπε για τα νύχια της, σημειώνοντας πως τα μεγαλώνει εδώ και «περίπου 28 με 29 χρόνια».

«Είμαι τόσο, μα τόσο έτοιμη για μια νέα ζωή. Ξέρω ότι θα μου λείψουν αλλά έφτασε η στιγμή να φύγουν. Βασικά με κούρασαν τόσο πολύ οπότε ήρθε η ώρα να φύγουν. με ή χωρίς τα νύχια μου, θα είμαι ακόμη η βασίλισσα. Τα νύχια δεν με κάνουν αυτό που που είμαι», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, πήρε την απόφαση να κόψει τα νύχια της επειδή δυσκολευόταν να κάνει απλές, καθημερινές δραστηριότητες.

«Με τις κινήσεις μου, έπρεπε να είμαι πολύ προσεκτική. Οπότε συνήθως στο μυαλό μου, ήδη προετοιμάζομαι για το επόμενο βήμα που έχω να κάνω ώστε να βεβαιωθώ ότι δεν θα τραυματιστώ με τα νύχια μου ή δεν θα τα σπάσω», λέει η Williams.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα τα κόψω επειδή ανυπομονώ για νέα ξεκινήματα, ενώ στο τέλος της διαδικασίας τόνισε ότι έφυγε ένας βάρος από τις αρθρώσεις της.

Τα νύχια της θα εκτεθούν στο μουσείο Ripley's Believe It or Not! στο Ορλάντο της Φλόριντα. «Θα είναι φανταστικό! Θα είναι σαν κέρινο ομοίωμά μου αλλά μόνο με τα νύχια μου. Ανυπομονώ να το δω», είπε.

Για την ιστορία, το ρεκόρ της Williams αν και εντυπωσιακό, δεν είναι το μεγαλύτερο για τα πιο μακριά νύχια σε γυναικεία χέρια. Τα νύχια της Lee Redmond είχαν ξεπεράσει σε μήκος τα 8.5 μέτρα μέχρι που έσπασαν σε τροχαίο ατύχημα το 2009, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.