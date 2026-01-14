«Η Γροιλανδία δεν πωλείται»: Το ξεκάθαρο μήνυμα της χώρας πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες με τον Τραμπ

«Επιλέγουμε τη Δανία». Με αυτή τη φράση ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, έστειλε σαφές μήνυμα λίγο πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει επιθετικά το ενδεχόμενο αμερικανικού ελέγχου του αρκτικού νησιού.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ο Νίλσεν ξεκαθάρισε ότι η Γροιλανδία δεν πρόκειται «ούτε να ανήκει ούτε να κυβερνηθεί» από τις ΗΠΑ.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια γεωπολιτική κρίση. Αν πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Δανία, επιλέγουμε τη Δανία, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε, τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι ο ειρηνικός διάλογος και η συνεργασία. Όπως είπε, το ζήτημα αφορά το διεθνές δίκαιο και «το δικαίωμά μας στη δική μας χώρα».

Ο Τραμπ είχε πρωτοαναφερθεί στην ιδέα εξαγοράς ή ελέγχου της Γροιλανδίας το 2019, κατά την πρώτη του θητεία, και επανήλθε στο θέμα λίγο πριν αναλάβει ξανά καθήκοντα. Τον τελευταίο μήνα, ωστόσο, η ρητορική του κλιμακώθηκε επικίνδυνα, φτάνοντας να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα την αποκτήσουν «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Οι απειλές αυτές έχουν προκαλέσει έντονη ανασφάλεια στους περίπου 57.000 κατοίκους της Γροιλανδίας. Στη χιονισμένη πρωτεύουσα, το Νουούκ, ο φόβος είναι διάχυτος: οι κάτοικοι προσπαθούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους, ενώ ταυτόχρονα έρχονται αντιμέτωποι με υπαρξιακά ερωτήματα για το μέλλον, την ταυτότητα και την ασφάλειά τους.

Στους δρόμους της πόλης, που βρίσκεται γεωγραφικά πιο κοντά στη Νέα Υόρκη απ’ ό,τι στην Κοπεγχάγη, εμφανίστηκαν ακόμη και μπλουζάκια με το σύνθημα «Η Γροιλανδία δεν πωλείται».

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον υπουργό Εξωτερικών. Η υπουργός Επιχειρήσεων και Ενέργειας της Γροιλανδίας, Ναάγια Χ. Ναθανιέλσεν, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει καν την ατζέντα της συνάντησης, καλώντας τις ΗΠΑ να συμπεριφερθούν ως σύμμαχοι: «Για κάποιους είναι απλώς ένα κομμάτι γης. Για εμάς είναι το σπίτι μας».

Η Φρεντέρικσεν παραδέχτηκε ότι η Δανία δέχεται «εντελώς απαράδεκτες πιέσεις από τον στενότερο σύμμαχό της», υπογραμμίζοντας ότι διακυβεύονται θεμελιώδεις αρχές. «Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία και οι μικρές χώρες δεν πρέπει να φοβούνται τις μεγάλες», δήλωσε. «Δεν αναζητούμε σύγκρουση, αλλά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση».

Με πληροφορίες από Guardian