Η Γκλόρια Εστέφαν εξηγεί γιατί δεν ήθελε η κόρη της να κάνει coming out στη γιαγιά της

Μοιράστηκε τον «περίπλοκο» λόγο που δεν ήθελε η κόρη της να κάνει coming out ως γκέι στη γιαγιά της

Η Γκλόρια Εστέφαν εξήγησε γιατί δεν ήθελε η κόρη της, Έμιλι να κάνει coming out ως γκέι μπροστά στη γιαγιά της.

Σε συνέντευξη στο CNN, η βασίλισσα της λάτιν ποπ είπε ότι η αποκάλυψη της σεξουαλικότητάς της στην ηλικιωμένη γιαγιά της θα ήταν «περίπλοκη» για διάφορους προσωπικούς λόγους.

«Στη κοινότητα των Λατίνων, πολλά από αυτά τα θέματα δεν αγγίζονται, είναι ταμπού», είπε η 65χρονη τραγουδίστρια. «Ο κόσμος βλέπει - αλλά δεν θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό, δεν θέλουν να το δουν».

«Σκέφτηκα πως η Έμιλι θα ένιωθε άνετα να κάνει coming out σε μένα», δήλωσε η Κουβανή σταρ για την 27χρονη μουσικό κόρη της, η οποία αποκάλυψε ότι η Εστέφαν «δίσταζε να την αφήσει να κάνει coming out στη γιαγιά της» πριν από το θάνατό της, σε ένα επεισόδιο της εκπομπής Red Table Talk: The Estefans.

«Υπήρξαμε πολύ πολύ ανοιχτοί για την υποστήριξη της LGBTQ κοινότητας σε όλη μας τη ζωή και την ίδια στιγμή, είχα μια μητέρα με ελκώδη κολίτιδα που ακόμα και αν έφερνα ένα λογαριασμό - ή κάτι που δεν ήταν καν σημαντικό - θα εκνευριζόταν πολύ», πρόσθεσε για την Gloria Fajardo, η οποία πέθανε το 2017 σε ηλικία 88 ετών.

«Είμαστε όλοι απλώς οικογένειες που προσπαθούν να ξεπεράσουν τις δύσκολες στιγμές της ζωής», συνέχισε. «Η ζωή είναι περίπλοκη και σκληρή».