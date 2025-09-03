ΔΙΕΘΝΗ

NEO VIDCAST

Διεθνή

Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Η Γαλλία βρίσκεται σε ιστορικό πολιτικό αδιέξοδο: η παραίτηση Μακρόν συζητείται ανοιχτά, αλλά ούτε νέες εκλογές ούτε αλλαγές πρωθυπουργού φαίνεται να μπορούν να λύσουν το χάος και το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Η γαλλική πολιτική είναι σε τέτοιο αδιέξοδο που η ιδέα της παραίτησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που κάποτε ψιθυριζόταν μόνο στους διαδρόμους της εξουσίας, πλέον συζητείται ανοιχτά.

Ωστόσο, ακόμη κι αν ο Μακρόν αποχωρήσει, λίγοι πιστεύουν ότι θα λυθεί το πολιτικό αδιέξοδο που πλήττει την Πέμπτη Δημοκρατία. Οι προκλήσεις της Γαλλίας είναι βαθύτερες και περιλαμβάνουν παραλυμένο κοινοβούλιο, αδιέξοδους προϋπολογισμούς και αυξανόμενη κοινωνική αναταραχή.

Ο Μακρόν αναζητά ήδη τον πέμπτο πρωθυπουργό του μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, καθώς αναμένεται η απομάκρυνση του Φρανσουά Μπαϊρού λόγω της δημοφιλίας του που καταποντίζεται εξαιτίας των μέτρων για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Ακόμα και με νέο πρωθυπουργό ή εκλογές, οι πιθανότητες να προωθηθούν οι αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις ή να σχηματιστεί μια λειτουργική κοινοβουλευτική πλειοψηφία φαίνονται ελάχιστες. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ενδεχόμενο «σενάριο Ελλάδας» αν δεν περιορίσει τις δαπάνες της.

Ακραίες φωνές και πίεση για αποχώρηση Μακρόν

Η άκρα δεξιά του Ζορντάν Μπαρντελά και η άκρα αριστερά του Ζαν Λικ Μελανσόν, που μαζί κατέχουν το ένα τρίτο της Εθνοσυνέλευσης, ζητούν πλέον ανοιχτά την αποχώρηση του Μακρόν. Οι συζητήσεις για την παραίτησή του δεν περιορίζονται πλέον σε ψιθύρους αλλά περιλαμβάνουν πολιτικούς αναλυτές και κεντροδεξιά πρόσωπα.

Παρά τις φωνές, ο Μακρόν θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να εγκαταλείψει πρόωρα την εξουσία, τουλάχιστον μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027. Τα πρόσφατα γκάλοπ δείχνουν ότι νέες εκλογές πιθανόν θα οδηγήσουν σε ακόμα ένα κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, με πιθανή ενίσχυση της Μαρίν Λε Πεν και της άκρας δεξιάς.

Ο πολιτικός και οικονομικός κίνδυνος είναι υπαρκτός: η Γερμανία μπορεί να θέσει όρους σε οποιαδήποτε βοήθεια της ΕΚΤ, ενώ οι Γάλλοι πολίτες δεν δείχνουν διάθεση για νέες θυσίες ή αυστηρή λιτότητα.

Η ιστορική προειδοποίηση

Η Γαλλία, με την επαναστατική ιστορία της και την εμπειρία της από τις κινητοποιήσεις των Κίτρινων Γιλέκων και τις απεργίες για τις συντάξεις, γνωρίζει ότι η απομάκρυνση ενός προέδρου δεν σημαίνει αυτομάτως λύση. Η χώρα μπορεί να βρεθεί σε οικονομικό και πολιτικό χάος μετά από μια πρόωρη παραίτηση, καθώς οι βαθιές κοινωνικές και θεσμικές διαιρέσεις παραμένουν.

Η παραίτηση Μακρόν ακούγεται ελκυστική, αλλά η επόμενη μέρα θα φέρει αβεβαιότητα και αναταραχή, που ίσως κανείς δεν μπορεί να ελέγξει.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

Tags

0

NEO VIDCAST

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάλλοι σοσιαλιστές, ακροδεξιοί και πράσινοι εναντίον Μπαϊρού – Η κυβέρνηση κρέμεται από μία κλωστή

Διεθνή / Γάλλοι σοσιαλιστές, ακροδεξιοί και πράσινοι εναντίον Μπαϊρού – Η κυβέρνηση κρέμεται από μία κλωστή

Η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία κινδυνεύει να πέσει στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, με σοσιαλιστές, ακροδεξιούς, Πράσινους και κομμουνιστές να δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν κατά, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία
LIFO NEWSROOM
Γαλλία: Χρέος πάνω από 120% και πολιτικό δράμα - «Τέλος της αφθονίας», προειδοποιεί ο Μακρόν

Διεθνή / Γαλλία: Χρέος πάνω από 120% και πολιτικό δράμα - «Τέλος της αφθονίας» προειδοποιεί ο Μακρόν

Η Γαλλία βυθίζεται σε πολιτική και οικονομική κρίση: κυβέρνηση σε κίνδυνο, χρέος που ξεπερνά το 120% του ΑΕΠ και σκληρά μέτρα λιτότητας - Θα αντέξει ο Μπαϊρού ή οδηγείται η χώρα σε χάος;
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Διεθνή / Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός αρμόδια για τη Στέγη, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά από ρεπορτάζ της Daily Telegraph, το οποίο ανέφερε ότι απέφυγε τα £40,000 φόρου μεταβίβασης σε ένα διαμέρισμα στο Χοβ
LIFO NEWSROOM
Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Διεθνή / Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Η Γαλλία αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα ένα χρόνο μετά τις έκτακτες εκλογές του Μακρόν, με τον Μπαϊρού σε πολιτική αυτοθυσία και τις αγορές να αναθεωρούν τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία
LIFO NEWSROOM
Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Διεθνή / Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων κάνουν τα πάντα για να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους: από προφυλακτικά με λογότυπο και γιόγκα, μέχρι υψηλούς μισθούς και ανακατάρτιση πρώην εργαζομένων άλλων κλάδων, ενόψει της αύξησης δαπανών για την άμυνα μέχρι το 2030
LIFO NEWSROOM
Στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο: Με Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του ο Σι έστειλε μήνυμα στη Δύση για «πόλεμο ή ειρήνη»

Διεθνή / Στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο: Με Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του ο Σι έστειλε μήνυμα στη Δύση για «πόλεμο ή ειρήνη»

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε ο κινέζος πρόεδρος σε ομιλία του
LIFO NEWSROOM
Τζέφρι Έπσταϊν: Δημοσιεύτηκαν νέα αρχεία για την υπόθεση που όμως ήταν ήδη γνωστά

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Δημοσιεύτηκαν νέα αρχεία για την υπόθεση, τα οποία όμως ήταν ήδη γνωστά

Τα αρχεία φαίνεται να περιέχουν πληροφορίες που είναι ήδη δημόσια γνωστές, την ώρα που αυξάνεται η πίεση για τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων της υπόθεσης
LIFO NEWSROOM
 
 