Η Γαλλία αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία της Shein, ανακοίνωσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Την παράμετρο της «συμμόρφωσης με τους νόμους της χώρας» έθεσε στην Shein ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ξεκινά η διαδικασία διακοπής λειτουργίας της πλατφόρμας στη χώρα.

«Με εντολή του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση εκκινεί διαδικασία διακοπής της λειτουργίας της Shein για να δοθεί ο χρόνος στην πλατφόρμα να δείξει στις αρχές ότι το σύνολο των περιεχομένων της συμμορφώνονται με τους νόμους και τις ρυθμίσεις μας» ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

«Ενας πρώτος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τους υπουργούς τις προσεχείς 48 ώρες» συνεχίζει η ανακοίνωση των υπηρεσιών της προεδρίας της κυβέρνησης.

Γαλλία: Η απάντηση της Shein

Την ίδια ώρα, η Shein ανακοίνωσε ότι διακόπτει προσωρινά τις πωλήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη Γαλλία ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα ανταποκρίνονται «στα πρότυπά της». Διευκρινίζει δε ότι είχε σχεδιάσει τη διακοπή αυτή πριν από την ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι επιδιώκεται επείγουσα διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι σήμερα έγιναν τα εγκαίνια του πρώτου φυσικού καταστήματος της διαδικτυακής αλυσίδας στο Παρίσι, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση διαδηλωτών.

Ταυτόχρονα, δεκάδες καταναλωτές σχημάτισαν ουρά έξω από το ιστορικό πολυκατάστημα BHV του 19ου αιώνα, στη συνοικία Μαρέ, περιμένοντας να ανοίξει το νέο κατάστημα της Shein στη 1 μ.μ. (ώρα Γαλλίας), ενώ μέλη της αστυνομίας είχαν τοποθετηθεί γύρω από το σημείο για να διασφαλίσουν την τάξη.

Το κατάστημα της Shein έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις πολιτικών και βουλευτών από όλα τα κόμματα - μεταξύ αυτών και της δημάρχου του Παρισιού, Αν Ινταλγκό - καθώς και ανταγωνιστών εμπόρων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εταιρεία διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υπονομεύει τα γαλλικά εμπορικά κέντρα και την τοπική αγορά.

Η Shein, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την εικόνα της, ανακοίνωσε προσφορά για την ημέρα των εγκαινίων: το ποσό που θα ξοδέψουν οι πελάτες στο κατάστημά της, θα το πάρουν πίσω σε δωροεπιταγή για αγορές σε άλλα καταστήματα του BHV.

Γαλλία: Ο στόχος του νέου καταστήματος της Shein

Η Shein, γνωστή για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές της, προσκλήθηκε να ανοίξει το κατάστημά της από την εταιρεία Société des Grands Magasins (SGM), που ελπίζει ότι το λανσάρισμα θα προσελκύσει νεότερο κοινό στο BHV και θα αποφέρει οφέλη μέσω της εμπειρίας της Shein στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

«Κάθε μέρα ακούμε ότι τα φυσικά καταστήματα πεθαίνουν, ότι χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται, ότι η γαλλική βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας σβήνει – και οι ίδιοι επικριτές δεν μας προσφέρουν λύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της SGM, Φρεντερίκ Μερλίν, στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

«Πιστεύω πως χωρίς καινοτομία, το μέλλον ειλικρινά δεν διαγράφεται φωτεινό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ