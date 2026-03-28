Η Ferrari μεταφέρει αεροπορικώς «πολυτελή αυτοκίνητα σε πλούσιους αγοραστές» της Μέσης Ανατολής

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πολυτελείας παραδίδουν υπερ-εξατομικευμένα πολυτελή αυτοκίνητα αεροπορικώς στους κορυφαίους πελάτες τους στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί τη ζήτηση σε μία από τις πιο κερδοφόρες αγορές τους.

Η Ferrari σταμάτησε την περασμένη εβδομάδα τις παραδόσεις των περισσότερων οχημάτων στον Κόλπο, καθώς τα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων παρέμεναν ανίκανα να εισέλθουν στην περιοχή λόγω των περιορισμών που επέβαλε το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο ιταλικός κατασκευαστής δήλωσε ότι πραγματοποιούσε «μερικές παραδόσεις μέσω αεροπλάνου». Η Ferrari ενημέρωσε επίσης τους επενδυτές ότι τα οχήματά της θα μπορούσαν να αποσταλούν σε πελάτες εκτός της περιοχής, εφόσον ζητηθεί.

Τα πολυτελή οχήματα που καταφτάνουν στη Μέση Ανατολή

Ακόμη και πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν για πρώτη φορά στο Ιράν, ορισμένοι υπερπλούσιοι πελάτες πλήρωναν για αεροπορική μεταφορά, προκειμένου να παραλάβουν τα πολυτελή μοντέλα περιορισμένης έκδοσης και ειδικής κατασκευής πιο γρήγορα. Η αεροπορική μεταφορά ήταν περίπου τρεις φορές πιο ακριβή από τη θαλάσσια.

Στελέχη του κλάδου της εφοδιαστικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας δήλωσαν ότι οι αυξήσεις των τιμών που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση σήμαιναν ότι η παράδοση ενός πολυτελούς οχήματος μέσω αεροπορικής μεταφοράς θα μπορούσε πλέον να κοστίζει τέσσερις έως πέντε φορές περισσότερο από ό,τι μέσω θαλάσσιας μεταφοράς — μια διαφορά που οι πρόθυμοι αγοραστές εξακολουθούσαν να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν.

Το μέσο κόστος μεταφοράς ενός κιλού φορτίου από την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή έχει αυξηθεί κατά τα δύο τρίτα από την έναρξη της σύγκρουσης, φτάνοντας τα 2,96 δολάρια, σύμφωνα με την Freightos, μια υπηρεσία πληροφοριών logistics. Το κόστος μεταφοράς ενός πολυτελούς οχήματος θα ήταν ακόμη υψηλότερο.

«Εξαρτάται απλώς από το αν οι κατασκευαστές μειώνουν το περιθώριό τους λόγω της σχέσης τους με τον πελάτη ή αν ο πελάτης έχει προσφερθεί να το μεταφέρει με δικά του έξοδα», δήλωσε ο Ίαν Αρόγιο, διευθυντής στρατηγικής της Freightos.

Η Bentley δήλωσε ότι χρησιμοποιούσε τα υπάρχοντα αποθέματα στην περιοχή για να εκπληρώσει παραγγελίες που είχαν γίνει πριν από την έναρξη της σύγκρουσης και δεν πραγματοποιούσε παραδόσεις αεροπορικώς.

Η Rolls-Royce, που ανήκει στη BMW, δήλωσε ότι καταβάλλει «κάθε δυνατή προσπάθεια» για να ανταποκριθεί στη ζήτηση των πελατών, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Είναι μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς», δήλωσε ο Κρις Μπράουνριντζ, Διευθύνων Σύμβουλος της Rolls-Royce Motor Cars, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τους πελάτες του στη Μέση Ανατολή. «Πολλοί από τους πελάτες μας που έχουν παραγγείλει αυτοκίνητα επιθυμούν να τα παραλάβουν και συνεργαζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε με τις εταιρείες logistics για να διευκολύνουμε αυτή την παράδοση».

Οι εταιρείες logistics ανέφεραν ότι μικρός αριθμός οχημάτων θα μπορούσε επίσης να μεταφερθεί χρησιμοποιώντας εμπορευματοκιβώτια αντί για πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων, αν και αυτή η μέθοδος θα ήταν επίσης δαπανηρή και χρονοβόρα.

Προβληματισμός στη βιομηχανία

Οι ΗΠΑ και η Κίνα αποτελούν μεγαλύτερες αγορές από τη Μέση Ανατολή όσον αφορά τον όγκο των οχημάτων, αλλά η περιοχή είναι κρίσιμη για τους κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων, καθώς οι πλούσιοι εκεί είναι πρόθυμα να δαπανήσουν μεγάλα ποσά για να εξατομικεύσουν σε μεγάλο βαθμό τα οχήματά τους. Η εξατομίκευση αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο των εσόδων της Ferrari από την αυτοκινητοβιομηχανία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Volkswagen προειδοποίησε επίσης ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έβλαπτε τις πωλήσεις των πολυτελών οχημάτων της, αναφέροντας ότι η περιοχή ήταν «σημαντική» για τις premium μάρκες της, στις οποίες περιλαμβάνονται η Porsche, η Lamborghini και η Audi.

Ενώ οι περισσότεροι κατασκευαστές δήλωσαν ότι οι υπάρχουσες παραγγελίες δεν είχαν ακυρωθεί, ορισμένα στελέχη του κλάδου ανέφεραν ότι δεν γίνονταν νέες παραγγελίες. Ένας ευρωπαϊκός κατασκευαστής αυτοκινήτων δήλωσε ότι ανέστειλε τα σχέδια για το άνοιγμα νέων αντιπροσωπειών στη Σαουδική Αραβία, ενώ οι επισκέψεις πελατών στο εκθεσιακό του χώρο στο Άμπου Ντάμπι είχαν μειωθεί.

«Η κατάσταση έχει γίνει πολύ, πολύ ήσυχη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ευρωπαϊκού κατασκευαστή. Αν η σύγκρουση παραταθεί, ανέφερε ότι η εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να ανακατανείμει ορισμένα από τα οχήματα που προορίζονταν για τη Μέση Ανατολή σε χώρες όπως η Ιαπωνία.

«Στη Μέση Ανατολή πουλάμε την πιο ακριβή έκδοση των πιο ακριβών αυτοκινήτων», πρόσθεσε. «Είναι δύσκολο να επιτύχουμε την ίδια απόδοση για την επιχείρηση τοποθετώντας αλλού οχήματα που θα είχαν πωληθεί στη Μέση Ανατολή».

Ο επικεφαλής της Bentley, Φρανκ Στέφεν-Γουόλιζερ, δήλωσε επίσης ότι η Μέση Ανατολή αντιπροσώπευε «την καλύτερη αγορά στον κόσμο» όσον αφορά τη συμβολή στα κέρδη. «Είμαστε πολύ ανήσυχοι για την κατάσταση. Σίγουρα, οι άνθρωποι στη Μέση Ανατολή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους από το να ψάχνουν για μια καινούργια Bentley αυτή τη στιγμή».

Η αναστάτωση έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον κλάδο, με υψηλότερους δασμούς στις ΗΠΑ και απότομη επιβράδυνση των πωλήσεων στην Κίνα. Πολλές μάρκες πολυτελείας είχαν ελπίδα ότι η ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή θα αντισταθμίσει, αν όχι εξ ολοκλήρου, τουλάχιστον μέρος της πτώσης στις βασικές αγορές τους.

«Δεν υπάρχει πουθενά να πάμε», δήλωσε ο Άντι Πάλμερ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Aston Martin. «Εδώ και πολύ καιρό δεν έχω δει... όλες τις αγορές να βρίσκονται σε τόσο δεινή κατάσταση».

Με πληροφορίες από Financial Times