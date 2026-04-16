Η Ευρώπη «ίσως έχει καύσιμα για περίπου 6 εβδομάδες» λόγω Ιράν, σύμφωνα με τον ΔΟΕ

Η Ευρώπη έχει «ίσως περίπου έξι εβδομάδες αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών», δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, σε συνέντευξή του στο Associated Press.

Μεταξύ άλλων, προειδοποίησε ότι σύντομα μπορεί να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων, εάν συνεχιστεί η διακοπή των προμηθειών πετρελαίου.

Ο Μπιρόλ περιέγραψε μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κρίσης, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ». Όπως εξήγησε, η κρίση προκύπτει από τον περιορισμό των ροών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων κρίσιμων ενεργειακών πόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Europe has about 6 weeks of jet fuel left, the head of the International Energy Agency tells the AP, as he warns of flight cancellations. https://t.co/pykhCuDM98 — The Associated Press (@AP) April 16, 2026

Ευρώπη: Οι επιπτώσεις στην ενέργεια λόγω Ιράν

«Στο παρελθόν υπήρχε ένα συγκρότημα που λεγόταν Dire Straits. Τώρα έχουμε ένα “επικίνδυνο στενό” και αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες για τους καταναλωτές με υψηλότερες τιμές στα καύσιμα, με αυξημένες τιμές στους λογαριασμούς φυσικούς αερίου και με ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα.

Η οικονομική πίεση δεν θα είναι ίδια για όλους. Χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές βρίσκονται ήδη στην «πρώτη γραμμή» της ενεργειακής κρίσης. «Οι χώρες που θα πληγούν περισσότερο δεν είναι αυτές που ακούγονται περισσότερο. Θα είναι κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική», σημείωσε.

Κίνδυνος για τις πτήσεις στην Ευρώπη

Αν δεν επαναλειτουργήσει το Στενό του Ορμούζ, οι συνέπειες θα φτάσουν γρήγορα και στην Ευρώπη: «Σύντομα θα δούμε ειδήσεις για πτήσεις που ακυρώνονται από τη μία πόλη στην άλλη λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών», προειδοποίησε ο Μπιρόλ.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμου Ενέργειας εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στο σύστημα «διοδίων» που φέρεται να εφαρμόζει το Ιράν σε ορισμένα πλοία, επιτρέποντάς τους να περάσουν από το Στενό έναντι αμοιβής.

Όπως τόνισε, η παγίωση ενός τέτοιου μοντέλου θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως το Στενό της Μαλάκκας.

«Αν το αλλάξουμε μία φορά, θα είναι δύσκολο να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση», είπε, προσθέτοντας ότι «το πετρέλαιο θα πρέπει να ρέει ελεύθερα από το σημείο Α στο σημείο Β».

Με πληροφορίες από Associated Press