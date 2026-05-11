Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει κυρώσεις κατά Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται έτοιμη να εγκρίνει κυρώσεις κατά βίαιων Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη, μετά τη στάση που φέρεται να κρατά η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε τη Δευτέρα, πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ότι αναμένει πολιτική συμφωνία για τις κυρώσεις που επί μήνες μπλόκαρε η κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Η αλλαγή φαίνεται να ήρθε μετά την ορκωμοσία του νέου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με το Politico, ο Μαγιάρ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα εμποδίσει πακέτα κυρώσεων που υποστηρίζονται ευρέως από τα κράτη-μέλη.

The EU is poised to approve sanctions against so-called violent Israeli settlers, after Hungary’s new government signaled it would no longer block the measure, top diplomat Kaja Kallas has said.https://t.co/50KAJmeCye — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 11, 2026

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τι δήλωσε η Κάλας για τους Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη

«Περιμένω πολιτική συμφωνία για τις κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων», δήλωσε η Κάλας. «Ελπίζω πραγματικά ότι θα υπάρξει συμφωνία για τις κυρώσεις που βρίσκονται στο τραπέζι εδώ και αρκετό καιρό».

Η ίδια παραδέχθηκε πάντως ότι πιο ευρείες κυρώσεις κατά του Ισραήλ εξακολουθούν να μην συγκεντρώνουν την απαιτούμενη στήριξη εντός της ΕΕ.

Αναφερόμενη σε γαλλο-σουηδική πρόταση που αφορά το εμπόριο με τους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, η Κάλας είπε ότι από τις τελευταίες επαφές με πρεσβευτές των κρατών-μελών δεν προκύπτει προς το παρόν η αναγκαία πλειοψηφία.

Την ίδια ώρα, υπουργοί Εξωτερικών που έφτασαν στις Βρυξέλλες, εξέφρασαν επίσης απογοήτευση για την αδυναμία της ΕΕ να κινηθεί πιο γρήγορα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει μέτρο που μπορούμε να λάβουμε εύκολα, επειδή πάντα υπάρχουν χώρες που διστάζουν». Πρόσθεσε ακόμη ότι «κάποιοι λένε πως η Ιστορία σημαίνει ότι χρωστάμε αιώνια στο Ισραήλ, αλλά αυτό δεν μπορεί να δικαιολογεί τα πάντα».

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βάλτονεν, δήλωσε ότι στηρίζει τις κυρώσεις κατά βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη, σημειώνοντας ότι η κατάσταση τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη είναι «ιδιαίτερα ανησυχητική» τους τελευταίους μήνες.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπέρεντσεν ζήτησε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα, αναφέροντας ότι βρίσκεται υπό συζήτηση πλήρης απαγόρευση προϊόντων από παράνομους εποικισμούς.

Οι υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν τις επόμενες ημέρες αν μπορεί να διαμορφωθεί πλειοψηφία και για επιπλέον μέτρα, όπως η επιβολή δασμών.

Με πληροφορίες από Politico

