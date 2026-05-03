Ισραήλ: Με τούρτα που απεικονίζει αγχόνγ γιόρτασε υπουργός που προωθεί τη θανατική ποινή

Ο ακροδεξικός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ γιόρτασε τα 50ά του γενέθλια με τούρτα διακοσμημένη με μία χρυσή αγχόνη, μία αναφορά στον νέο νόμο που προβλέπει θανατική ποινή για Παλαιστίνιους κρατουμένους για υποθέσεις τρομοκρατίας, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τη Haaretz, στη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο σε βίλα στη νότια χώρα παρευρέθηκαν ανώτατα στελέχη της ισραηλινής αστυνομίας και της υπηρεσίας φυλακών, καθώς και γνωστοί ακροδεξιοί ακτιβιστές.

Μεταξύ των παρόντων ήταν ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας, περιλαμβανομένων διοικητών περιφερειών και του επικεφαλής της υπηρεσίας φυλακών Kobi Yaakobi. Η συμμετοχή τους εγκρίθηκε από τον αρχηγό της αστυνομίας Danny Levy, έπειτα από πρόσκληση του υπουργού.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης πρόσωπα του ακροδεξιού χώρου, μεταξύ των οποίων ο Benzi Gopstein, καταδικασμένος στο παρελθόν για υποκίνηση σε τρομοκρατία, καθώς και συνεργάτες του υπουργού που έχουν καταδικαστεί για επιθέσεις και απειλές κατά Παλαιστινίων.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής, η σύζυγός του, Ayala Ben-Gvir, του πρόσφερε τούρτα με χρυσή θηλιά και τη φράση «μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα». Ο ίδιος φορούσε επίσης κονκάρδα με απεικόνιση θηλιάς, ενώ το κόμμα του είχε προωθήσει τη σχετική νομοθεσία που εγκρίθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Birthday cake of Ben Gvir, the minister on national security of Israeli regime. Even in his birthday, this monster praises the death! pic.twitter.com/BQSCdLYSHi — IRI Embassy in Armenia (@iraninyerevan) May 3, 2026

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης εγκληματικότητας στη χώρα. Δύο ημέρες νωρίτερα, δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σε αυτοκινητόδρομο στο κεντρικό Ισραήλ, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων από την αρχή του έτους σε 111, εκ των οποίων οι 95 ήταν Άραβες πολίτες.

Ben Gvir's Birthday Cake is Decorated With A Noose



The Cake Reads: Congratulations Minister Ben Gvir. Sometimes dreams come true



Even in celebrating birth he wants more death. Very disturbing. pic.twitter.com/9TXiXtorVV — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) May 2, 2026

Ο πρώην πρωθυπουργός Naftali Bennett επέκρινε τη συμμετοχή κρατικών αξιωματούχων στην εκδήλωση και κάλεσε τους δημόσιους λειτουργούς να μην εμπλέκονται σε πολιτικές δραστηριότητες. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι όποιος καταχράται τη θέση του για πολιτικούς σκοπούς θα πρέπει να απομακρύνεται άμεσα.

Η Haaretz σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ανώτεροι αξιωματικοί συμμετέχουν σε ιδιωτικές εκδηλώσεις του περιβάλλοντος του υπουργού. Το 2023 είχαν παραστεί σε γενέθλια στενού συνεργάτη του, ενώ το 2024 συμμετείχαν και σε οικογενειακή εκδήλωση σε οικισμό στη Δυτική Όχθη.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Haaretz