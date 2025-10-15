Η επιστροφή των παλαιών Θεών: Ο παγανισμός στον 21ο αιώνα

Όταν ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ έβαλε μια εικόνα του «Πράσινου Ανθρώπου» (σ.σ. στοιχείο παγανισμού) στις προσκλήσεις για την ορκωμοσία του τον Μάιο, υπήρξε μεγάλη συζήτηση για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό το σύμβολο.

Μήπως ο νέος μονάρχης της Βρετανίας υπαινισσόταν ότι ήταν παγανιστής; Ή μήπως αναφερόταν στον «Πράσινο Άνθρωπο» από το «Καταραμένο Σκιάχτρο» (The Wicker Man), μια κλασική βρετανική ταινία που κυκλοφόρησε πριν από 50 χρόνια, τον Δεκέμβριο του 1973;

Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι και παρατηρητές, που ασχολούνται με τη βασιλική οικογένεια συμφώνησαν ότι ο Μεγαλειότατος είναι -πιθανώς- απλώς λάτρης της φύσης και δεν είχε υποκύψει στη μανία του «Σκιάχτρου» (σ.σ Εξάλλου, ο Πράσινος Άνθρωπος δεν συνιστά τόσο πολύ ένα παγανιστικό σύμβολο όσο ένα σύμβολο αναγέννησης γενικότερα.) Ωστόσο, η ταινία είναι τόσο επιδραστική που η θεωρία αυτή δεν μπορεί να απορριφθεί εντελώς.

Πώς μία ταινία έχει επηρεάσει τον παγανισμό

Μαζί με άλλες δύο βρετανικές καλτ ταινίες, τον «Λόφο των κρεμασμένων» (1968) και το «Αίμα στα Νύχια του Σατανά» (1971), το «Καταραμένο Σκιάχτρο» καθόρισε το είδος του «folk horror»: ιστορίες που βρίσκουν κάτι τρομακτικό, απειλητικό αλλά και γοητευτικά ανήθικο σε απομακρυσμένα χωριά, άγρια τοπία και αρχαία ειδωλολατρικά έθιμα.

Πρόσφατες ταινίες όπως «Enys Men», «Men», «Midsommar» και «Η Μάγισσα» έχουν αναβιώσει το είδος. Μια βρετανική κωμική σειρά, «The Change», τελείωσε με το ετήσιο Φεστιβάλ Χελιών στο Δάσος του Ντιν, στην Αγγλία.

Ως προς την πλοκή του, το «Καταραμένο Σκιάχτρο» ακολουθεί έναν αστυνομικό, τον λοχία Howie (Edward Woodward), ο οποίος ταξιδεύει σε ένα νησί των Εβρίδων για να διερευνήσει αναφορές για μια αγνοούμενη κοπέλα. Οι νησιώτες είναι αρκετά ευγενικοί, αλλά οι υπεκφυγές και οι αρνήσεις τους μπερδεύουν τον αυστηρό λοχία.

Το μόνο που είναι σαφές για αυτόν είναι ότι οι ντόπιοι έχουν εγκαταλείψει τον Χριστιανισμό και τώρα λατρεύουν «τους παλιούς θεούς», υπό την καθοδήγηση ενός χαρούμενου αριστοκράτη, του Λόρδου Σάμεριαλ (Κρίστοφερ Λι). Καθώς ο λοχίας Χάουι είναι ευσεβής Χριστιανός, αυτή η κατάσταση τον προβληματίζει σχεδόν όσο και η εξαφάνιση του κοριτσιού.

Παρά την ετικέτα του ως folk horror, το «Καταραμένο Σκιάχτρο» δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί εύκολα. Δεν είναι τρομακτικό μέχρι να φτάσει στο συγκλονιστικό του αποκορύφωμα. Οι πρώτες σκηνές έχουν τόσα αστεία που η ταινία μοιάζει με κωμωδία. Έχει αρκετά τραγούδια για να χαρακτηριστεί μιούζικαλ.

Πάνω απ' όλα, το «Καταραμένο Σκιάχτρο» είναι μια τρυφερή, λεπτομερής απεικόνιση μιας ειδυλλιακής νεοπαγανιστικής κοινότητας. Αντί να τελούν μυστικιστικές τελετές στη διάρκεια της νύχτας, οι χαρούμενοι νησιώτες ασκούν τη θρησκεία τους στο φως της ημέρας, είτε θεραπεύοντας τον πονόλαιμο μιας κοπέλας βάζοντας της ένα ζωντανό βατράχι στο στόμα είτε χορεύοντας γυμνοί γύρω από μια φωτιά.

Είναι αυτός ο ανέμελος σεβασμός για τις πεποιθήσεις των νησιωτών που κάνει την ταινία να φαίνεται τόσο επίκαιρη σήμερα. Ο νεοπαγανισμός είναι ένα «καυτό θέμα» τον τελευταίο καιρό, και όχι μόνο λόγω του βασιλιά Κάρολου.

Στην απογραφή του 2021, 74.000 άτομα δήλωσαν ότι είναι παγανιστές, 17.000 περισσότεροι από το 2011. Για πρώτη φορά, λιγότεροι από τους μισούς πολίτες της Αγγλίας και της Ουαλίας δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί.

Με πληροφορίες από Economist