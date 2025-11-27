Η Δύση παραβλέπει κρίσιμα μέτρα που θα μπορούσαν να πλήξουν σοβαρά τη Ρωσία

Ένας αμερικανικός οργανισμός εντόπισε ορισμένα λιγότερο γνωστά, αλλά σημαντικά μέτρα, τα οποία υποστηρίζει πως θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα και να αποδυναμώσουν τη Ρωσία, στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Μέχρι σήμερα, οι κυρώσεις που έχουν γίνει στη Ρωσία, έχουν επικεντρωθεί σε ενέργεια, τράπεζες, στρατιωτικούς προμηθευτές και τον «σκιώδη στόλο» που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο.

Ωστόσο, ο οργανισμός Dekleptocracy, που μελετά τη ρωσική πολεμική οικονομία, υποστηρίζει ότι ορισμένες χημικές ουσίες που χρειάζονται για την παραγωγή λιπαντικών και ελαστικών που χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικά οχήματα, είναι ένα αδύνατο σημείο της Ρωσίας, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ.

Ο Κρίστοφερ Χάρισον, πρόεδρος του οργανισμού και πρώην ειδικός του αμερικανικού ΥΠΕΞ για τη Ρωσία, εξήγησε ότι αυτοί οι στόχοι είναι «λεπτοί και πολύ συγκεκριμένοι», σε αντίθεση με μικροτσίπ ή πετρελαϊκές εταιρείες που συνήθως τραβούν την προσοχή των κυβερνήσεων. Παρ’ όλα αυτά, είναι δύσκολο να βρεθεί αντικατάστασή τους και είναι κρίσιμα για τη Ρωσία, καθώς επιτρέπουν στη Μόσχα να χρησιμοποιεί άρματα μάχης και να συνεχίζει τον πόλεμο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Ουκρανία αποδέχεται το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο – Κρίσιμες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα

«Η έλλειψη λιπαντικών θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά τη ρωσική πολεμική μηχανή», αναφέρει η τελευταία έκθεση του οργανισμού. Μόνο λίγες εταιρείες στον κόσμο παράγουν τα ειδικά χημικά πρόσθετα που χρειάζονται για τα λιπαντικά των κινητήρων αρμάτων μάχης και άλλων οχημάτων. Σχεδόν όλες σταμάτησαν να τα πωλούν στη Ρωσία μετά την εισβολή, προκαλώντας μεγάλες ελλείψεις αλλά και παράπονα από οδηγούς. Ωστόσο, ο οργανισμός διαπίστωσε ότι μια κινεζική εταιρεία, η Xinxiang Richful, καλύπτει πλέον μεγάλο μέρος της ρωσικής ζήτησης, προμηθεύοντας έως και οκτώ εκατομμύρια κιλά ετησίως.

Όπως αναφέρουν, αν η εταιρεία μαζί με λίγους ακόμη μικρότερους προμηθευτές μπλοκάρει τη χώρα, θα δημιουργούσε σοβαρή έλλειψη λιπαντικών στη Ρωσία. Το Dekleptocracy βρήκε επίσης ότι η Ρωσία, δεν έχει μεγάλη δυνατότητα να παράγει μέσα στη χώρα τις ουσίες που χρειάζονται για τα στρατιωτικά ελαστικά.

Ο Τομ Κίτινγκ, διευθυντής του βρετανικού think tank RUSI, είπε ότι τα στοιχεία αυτά είναι πολύτιμα, γιατί δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμα στόχοι για νέες κυρώσεις. «Όσο η Ρωσία προμηθεύεται τα εξαρτήματα που χρειάζεται και συνεχίζει να πουλά πετρέλαιο, το πεδίο παραμένει γεμάτο πιθανούς στόχους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ρωσία έχει ισχυρή πετρελαϊκή βιομηχανία, αλλά δεν μπορεί να παράγει μόνη της πολλά σημαντικά χημικά, όπως πρόσθετα τροφίμων, ουσίες για ελαστικά, φάρμακα ή σαμπουάν. Φέτος ξεκίνησε προσπάθεια να παράγει εκατοντάδες τέτοια χημικά, κάτι που δείχνει, σύμφωνα με το Dekleptocracy, ότι ο τομέας αυτός είναι αδύναμος.

«Μελετήσαμε τη ρωσική οικονομία και όσα χρειάζονται για να λειτουργεί η πολεμική τους μηχανή. Κοιτάξαμε τη βιομηχανία και τα χημικά τους για να βρούμε κρίσιμα προβλήματα που οι Ρώσοι δεν μπορούν να λύσουν μόνοι τους», κατέληξαν.

Με πληροφορίες από Guardian