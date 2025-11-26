Η Ουκρανία αποδέχεται το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο – Κρίσιμες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα

Η Ουκρανία δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί μια «κοινή κατανόηση» με τις ΗΠΑ, σχετικά με την ειρηνευτική πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η πρόταση βασίζεται σε ένα σχέδιο 28 σημείων που παρουσιάστηκε στο Κίεβο από τις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα και πάνω στο οποίο Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι εργάστηκαν σε συνομιλίες το Σαββατοκύριακο στη Γενεύη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το αρχικό σχέδιο «έχει βελτιωθεί, με πρόσθετες εισροές από τις δύο πλευρές».

Πρόσθεσε δε ότι έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, αναμένεται να συναντήσει Ουκρανούς ηγέτες αυτή την εβδομάδα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Τραμπ για να συζητήσουν τα εκκρεμή «ευαίσθητα σημεία», με την κυβέρνησή του να επιδιώκει συνάντηση πριν από το τέλος του μήνα. «Υπολογίζω στη συνέχιση της ενεργούς συνεργασίας με την αμερικανική πλευρά και τον πρόεδρο Τραμπ. Πολλά εξαρτώνται από τις ΗΠΑ, επειδή η Ρωσία δίνει τη μεγαλύτερη προσοχή στην αμερικανική ισχύ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα social media, ανέφερε ότι ανυπομονεί να συναντηθεί με τους προέδρους Ζελένσκι και Πούτιν σύντομα «αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι οριστική ή στα τελικά της στάδια».

Τι προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας - Ρωσίας

Η Ρωσία είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για τις αλλαγές στο σχέδιο της συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να μην τις αποδεχτεί.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, το Κρεμλίνο δεν είχε λάβει αντίγραφο του νέου σχεδίου, δήλωσε ο Λαβρόφ, κατηγορώντας την Ευρώπη ότι υπονομεύει τις αμερικανικές ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ορισμένα από τα ζητήματα στα οποία Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να έχουν βαθιές διαφωνίες παραμένουν μέχρι στιγμής ανεπίλυτα, όπως οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και ο έλεγχος περιοχών στα ανατολικά της Ουκρανίας όπου συνεχίζονται οι μάχες.

Παρά τη σχετική αισιοδοξία του Λευκού Οίκου, Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν δύσπιστοι ότι μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου η ειρήνη είναι κοντά. Σημειώνεται πως το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, αποτελεί μόνο έναν από τους τομείς στους οποίους Μόσχα και Κίεβο διαφωνούν.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι είπε ότι το «κύριο πρόβλημα» που εμποδίζει την ειρήνη είναι η απαίτηση του Πούτιν για νομική αναγνώριση των εδαφών που έχει καταλάβει η Ρωσία. Η Μόσχα επιμένει στην πλήρη ουκρανική αποχώρηση από ολόκληρο το Ντονμπάς, στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, ενώ ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επίσης την Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014, καθώς και μεγάλα τμήματα των περιοχών Χερσώνας και Ζαπορίζια.

Το αρχικό προσχέδιο προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα παραχωρούσε περιοχές που ακόμη ελέγχει, θα δεσμευόταν να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και θα περιόριζε σημαντικά το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της, στοιχεία που αντανακλούσαν βασικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Ενώ ο Πούτιν είπε ότι το αρχικό σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει «βάση» για συμφωνία, ο Ζελένσκι απάντησε ότι η Ουκρανία βρέθηκε μπροστά στο δίλημμα να διατηρήσει τις ΗΠΑ ως εταίρο ή την «αξιοπρέπειά» της.

Ωστόσο τώρα, ο Ζελένσκι δηλώνει ότι το τροποποιημένο σχέδιο αντικατοπτρίζει «μία σωστή προσέγγιση».

Με πληροφορίες από BBC