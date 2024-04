Η Δομινίκα αποποινικοποιεί τις σχέσεις μεταξύ ομοφυλοφίλων

Ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος των διακρίσεων εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έκανε η Δομινίκα. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ακύρωσε την απαγόρευση στις σχέσεις μεταξύ ομοφυλοφίλων.

Το δικαστήριο έκρινε ότι μέρη του νόμου που ποινικοποιούν τις σχέσεις μεταξύ ομόφυλων, έρχονται σε αντίθεση με το σύνταγμα της Δομινίκας. Η προσφυγή ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου έγινε από έναν ομοφυλόφιλο άνδρα που ζει στην χώρα της Καραϊβικής με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι ο νόμος που ήταν σε ισχύ παραβίαζε τα συνταγματικά του δικαιώματα ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι τα άρθρα 14 και 16 του νόμου περί σεξουαλικών αδικημάτων, που ποινικοποιούσαν τη συναινετική δραστηριότητα μεταξύ ενήλικων ατόμων του ίδιου φύλου, ήταν αντισυνταγματικοί. Όπως γράφεται στην απόφαση, η δικαστής Κίμπερλι Σενακ Φούλτζενς υποστήριξε ότι το δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα συγκεκριμένα άρθρα παραβίαζαν το δικαίωμα στην ελευθερία, την ελευθερία έκφρασης και την προστασία του προσωπικού απορρήτου, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο σύνταγμα της χώρας.

Ο ανώνυμος προσφεύγων, ένας ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας, δήλωσε ότι οι νόμοι τον είχαν καταδικάσει «να ζει υπό τον διαρκή φόβο ποινικής κύρωσης για τη συμμετοχή του σε συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα» και υποστήριξε ακόμα ότι αυτοί οι νόμοι υποκίνησαν «μίσος και βίαιη συμπεριφορά εναντίον του και άλλων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων». Αυτό όπως είπε ο ίδιος τον εμπόδισε «να ζήσει και να εκφραστεί ελεύθερα και με αξιοπρέπεια».

Οι ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστές χαιρέτησαν την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα σημαντικό ορόσημο στον συνεχιζόμενο αγώνα για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ στην Καραϊβική».

Σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου ο Ντάριλ Φίλιπ, ιδρυτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Minority Rights Dominica (MiRiDom), δήλωσε: «Αυτή η απόφαση θέτει τη Δομινίκα σε έναν πολλά υποσχόμενο δρόμο για την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των ανθρώπων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην ιδιωτική ζωή, την υγεία και την απελευθέρωση από βασανιστήρια και κακομεταχείριση. Την ίδια ώρα, με την απόφαση η χώρα ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η απόφαση δεν σημαίνει «ότι η ομοφοβία πρόκειται να σταματήσει αύριο». «Είναι μια διαδικασία», είπε ο Ντάριλ Φίλιπ. Η Outright International, μια ΜΚΟ για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, δήλωσε: «Η αποποινικοποίηση βοηθά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ μπορούν να ζουν ανοιχτά χωρίς φόβο δίωξης, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την απασχόληση χωρίς να αντιμετωπίζουν διακρίσεις».

«Η κατάργηση αυτών των νόμων που εισάγουν διακρίσεις καταδεικνύει τις ακούραστες προσπάθειες ακτιβιστών, υποστηρικτών και συμμάχων που έχουν αγωνιστεί εδώ και καιρό για δικαιοσύνη και ισότητα. Είναι μια νίκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ένα σημαντικό ορόσημο στον συνεχιζόμενο αγώνα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Καραϊβική», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του οργανισμού, Maria Sjödin.

Οι νόμοι που ποινικοποιούν τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στις αγγλόφωνες χώρες της Καραϊβικής επιβλήθηκαν για πρώτη φορά από τους Βρετανούς υπό την κυριαρχία τους το 1800, σύμφωνα με έκθεση της Outright.

Τα τελευταία χρόνια, ορισμένα αγγλόφωνα έθνη της Καραϊβικής έχουν καταργήσει τέτοιους νόμους, όπως η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, τα Μπαρμπάντος, το Μπελίζ, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Μια υπόθεση εκκρεμεί επίσης στην Αγία Λουκία.

Τα έθνη της Καραϊβικής όπου οι ομόφυλες σχέσεις εξακολουθούν να είναι ποινικοποιημένες είναι η Γουιάνα, η Γρενάδα, η Τζαμάικα και ο Άγιος Βικέντιος και οι Γρεναδίνες.

