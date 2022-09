Η δίκη Τζόνι Ντεπ και Άμπερ Χερντ γίνεται ταινία και βρέθηκαν ήδη πρωταγωνιστές

Η πολύκροτη δίκη μεταξύ του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ γίνεται ταινία.

Την 1η Ιουνίου, οι ένορκοι στην κομητεία Φέρφαξ της Βιρτζίνια έκριναν ότι η 36χρονη ηθοποιός δυσφήμισε τον 59χρονο πρώην σύντροφό της, σε άρθρο της το 2018 περί ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, αν και δεν τον κατονόμασε στο άρθρο. Του επιδικάστηκε αποζημίωση άνω των 10 εκατ. δολαρίων και σε εκείνη επιδικάστηκαν 2 εκατ. δολάρια σε ανταγωγή. Τώρα και οι δύο ασκούν έφεση κατά των αποφάσεων.

Το αποτέλεσμα της δίκης ήρθε ενάμιση χρόνο μετά την ήττα του Ντεπ σε υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια εφημερίδα που τον ανέφερε ως «κακοποιητή». Το δικαστήριο του Λονδίνου επικύρωσε τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος ως «κατά βάση αληθείς» και τον Μάρτιο του 2021, η προσπάθεια του Ντεπ να ανατρέψει την απόφαση απορρίφθηκε.

Η δικηγόρος του Johnny Depp, Camille Vasquez. Φωτ: EPA/EVELYN HOCKSTEIN/POOL

Οι δικηγόροι της Amber Heard, Elaine Bredehoft και Benjamin Rottenborn. Φωτ: EPA/EVELYN HOCKSTEIN/POOL

Τώρα, η δικαστική τους διαμάχη, καθώς και η ταραχώδης σχέση τους, θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο, σε μια νέα ταινία με τίτλο «Hot Take: The Depp/Heard Trial».

Ο Μαρκ Χάπκα θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία ως Ντεπ, ενώ η Μέγκαν Ντέιβις θα ενσαρκώσει τη Χερντ.

Όσον αφορά τη νομική ομάδα τους, η ΜελίσΑ Μάρτι θα υποδυθεί τη δικηγόρο του Ντεπ, Καμίλ Βάσκεζ και η Μέρι Κάριγκ θα εμφανιστεί ως η δικηγόρος της Χερντ, Ελέιν Μπρέντχοφτ. Το σενάριο υπογράφει ο Γκάι Νικολούτσι και η Σάρα Λόμαν θα αναλάβει τη σκηνοθεσία.

«Το "Hot Take: The Depp/Heard Trial" έχει το "Hot Take" στον τίτλο για κάποιο λόγο», δήλωσε ο Άνταμ Λιούινσον, παραγωγός της Tubi Original, μιλώντας στο περιοδικό People.

«Με τους συνεργάτες μας στη MarVista, η ταινία μπήκε γρήγορα στην παραγωγή για να αποτυπώσει την επίκαιρη εκδοχή μιας ιστορίας που έγινε μέρος του πολιτιστικού γίγνεσθαι, μεταφέροντας μια μοναδική εικόνα αυτού που εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν να διαδραματίζεται στα πρωτοσέλιδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».

Μετά την ετυμηγορία, ο Τζόνι Ντεπ δήλωσε ότι οι ένορκοι «μου έδωσαν πίσω τη ζωή μου» και ότι «τα καλύτερα έρχονται», ενώ η Άμπερ Χερντ, εν τω μεταξύ, έκανε λόγο για «πλήγμα» απέναντι στις γυναίκες που αποφασίζουν να μιλήσουν.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει από την MarVista Entertainment της Fox Entertainment και θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming Tubi στις 30 Σεπτεμβρίου.