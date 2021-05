Περιπτώσεις σεξουαλικής βίας και οικονομικής απάτης ερευνά η διεθνής ΜΚΟ Παιδικά Χωριά SOS, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ίδια η οργάνωση.

Η έρευνα αφορά σε εγκλήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν από τη δεκαετία του 1990 σε περίπου είκοσι δομές της.

Η γενική διευθύντρια Ελίζαμπετ Χάουζερ έκανε λόγο για «περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης της προστασίας των παιδιών και κακοδιαχείρισης σε ορισμένες χώρες της Αφρικής και της Ασίας», σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την έδρα της ΜΚΟ στη Βιέννη, δηλώνοντας η ίδια «συγκλονισμένη».

«Υπάρχουν εμφανείς αδυναμίες στην οργάνωσή μας (...) και κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες διευθυντικά στελέχη των Παιδικών Χωριών SOS γνώριζαν ορισμένα περιστατικά αλλά δεν ανέλαβαν δράση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, έχουν αναφερθεί «σεξουαλικές κακοποιήσεις», ενώ οι καταγγέλλοντες «παραμερίστηκαν και ο λόγος των ανηλίκων αμφισβητήθηκε».

Η Ελίζαμπετ Χάουζερ επικαλέστηκε ενώπιον των δημοσιογράφων την περίπτωση ενός παιδιού, που τέθηκε σε απομόνωση και του απαγορεύτηκε να επισκεφθεί τους γονείς του, λόγω της χαμηλής επίδοσής του στο σχολείο.

Όσον αφορά την ακατάλληλη διαχείριση πόρων, η διευθύντρια αναφέρθηκε σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών για έργα, στα οποία επελέγησαν συγγενείς διευθυντικών στελεχών των Παιδικών Χωριών SOS.

Η ΜΚΟ, η οποία ξεκίνησε μια αρχική εσωτερική έρευνα πριν από τρία χρόνια και διέταξε περαιτέρω διερεύνηση τον Νοέμβριο του 2020, έχει συγκροτήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή με σκοπό να ρίξει φως στα συμβάντα αυτά μέχρι το τέλος του 2022.

Προτίθεται να αποζημιώσει τα θύματα, των οποίων ο αριθμός δεν έχει διευκρινιστεί, με τη βοήθεια ενός ταμείου "αρκετών εκατομμυρίων ευρώ".

Η ΜΚΟ, που ιδρύθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αυστρία και σήμερα είναι παρούσα σε 137 χώρες όπου διαχειρίζεται περίπου 550 φιλανθρωπικές δομές και απασχολεί 40.000 εργαζόμενους, αναλαμβάνει τη φροντίδα 1,2 εκατομμυρίου ορφανών ή παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη σε όλο τον κόσμο.

Το 2014, η ΜΚΟ είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες κακοποίησης παιδιών στην Αυστρία, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1990.

Η πρόεδρος της ΜΚΟ, Ingrid Maria Johansen, ζήτησε συγγνώμη από «τα παιδιά και τους νέους που υπέστησαν ζημιά».

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση, το εισόδημα από δωρεές και κρατική υποστήριξη ανήλθαν σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019.

If you have been affected by harm or abuse or have another safeguarding concern, please report this to SOS Children’s Villages in your country. You can also use our online whistleblower channel, which allows you to report anonymously in numerous languages: https://t.co/yTwVGIMcWj