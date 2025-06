Η Βρετανία επενδύει επιπλέον 16,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το πυρηνικό εργοστάσιο Sizewell C

Η Βρετανία θα επενδύσει επιπλέον 16,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου Sizewell C στη νοτιοανατολική Αγγλία, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησης των δαπανών της κυβέρνησης Στάρμερ, η οποία θα καθορίσει τις προτεραιότητές της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Βρετανία επιδιώκει να κατασκευάσει νέους πυρηνικούς σταθμούς για να αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο της, ώστε να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους και επίσης να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Με τη χρηματοδότηση που ανακοινώθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Ιουνίου, το συνολικό ποσό που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση για το έργο ανέρχεται σε 17,8 δισεκατομμύρια λίρες, ενώ 3,6 δισεκατομμύρια λίρες είχαν επενδυθεί πριν από την αναθεώρηση των δαπανών. «Αυτή η κυβέρνηση των Εργατικών εγκαινιάζει μια νέα εποχή της πυρηνικής ενέργειας εδώ στη Βρετανία», δήλωσε η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, χαρακτηρίζοντας την επένδυση ως τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας εδώ και μια γενιά.

Το εργοστάσιο Sizewell C στο Σάφολκ αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 10.000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της αιχμής της κατασκευής και να παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει περίπου 6 εκατομμύρια σπίτια όταν κατασκευαστεί.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ δεν έχει ανακοινώσει το συνολικό κόστος του έργου ούτε έχει δώσει ημερομηνία ολοκλήρωσης. «Με τη συνεχιζόμενη μυστικότητα σχετικά με το συνολικό κόστος του Sizewell C, πώς μπορούν οι ψηφοφόροι να αποφασίσουν αν τα 16,8 δισ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί για το Sizewell C είναι μια καλή χρήση των χρημάτων τους;», δήλωσε η Άλισον Ντόουνς της ομάδας Stop Sizewell C.

Το Sizewell C θα είναι το δεύτερο μόνο νέο πυρηνικό εργοστάσιο που θα κατασκευαστεί στη Βρετανία σε διάστημα πάνω από δύο δεκαετίες, μετά το Hinkley Point C της γαλλικής κρατικής εταιρείας EDF, το οποίο έχει υποστεί αρκετές καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2029, με εκτιμώμενο κόστος μεταξύ 36,6 και 40,2 δισεκατομμυρίων λιρών σε τιμές του 2015.

Με πληροφορίες από Reuters