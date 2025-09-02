ΔΙΕΘΝΗ
Η αυτοκτονία ευθύνεται για περισσότερους από έναν στους 100 θανάτους - Έκκληση ΠΟΥ για άμεση διαχείριση

Την ανάγκη για αντιμετώπιση της αυξανόμενης κρίσης της ψυχικής υγείας, ιδίως των νέων, ανέδειξε η νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

LifO Newsroom
Ο ΠΟΥ προειδοποιεί: Η αυτοκτονία ευθύνεται για περισσότερους από έναν στους 100 θανάτους
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τους θανάτους από αυτοκτονία / Φωτ.: Unsplash
Για περισσότερο από έναν στους 100 θανάτους παγκοσμίως, ευθύνεται η αυτοκτονία, όπως προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Την Τρίτη ο ΠΟΥ κάλεσε σε επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης κρίσης ψυχικής υγείας, ιδίως των νέων.

Το 2021 -το τελευταίο έτος για το οποίο υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία- εκτιμάται ότι σημειώθηκαν 727.000 αυτοκτονίες παγκοσμίως, ανέφερε ο οργανισμός υγείας των Ηνωμένων Εθνών. «Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αυτοκτονία ευθύνεται για περισσότερους από έναν στους 100 θανάτους και για κάθε θάνατο αντιστοιχούν 20 απόπειρες αυτοκτονίας», δήλωσε η Ντεβόρα Κέστελ, προσωρινή επικεφαλής του τμήματος μη μεταδοτικών ασθενειών και ψυχικής υγείας του ΠΟΥ.

Εκτός από την ανησυχητική καταμέτρηση των θανάτων από αυτοκτονία, η Κέστελ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους «που μένουν πίσω».

Αυτές οι αυτοκτονίες, όπως είπε επηρέασαν αμέτρητες άλλες ζωές και τον βιοπορισμό πολλών ανθρώπων, καθώς «οι φίλοι, οι φροντιστές και οι αγαπημένοι τους αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν αδιανόητες δυσκολίες».

«Αν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση, η μείωση θα φτάσει μόλις στο 12%» μέσα σε πέντε χρόνια, προειδοποίησε η Κέστελ.

ΠΟΥ: Πιο συχνές διαταραχές το άγχος και η κατάθλιψη

Στην έκθεση, τονίζεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό αυτοκτονιών έχει παρουσιάσει μείωση κατά 35%, από το 2000 έως το 2021. Το ποσοστό παρέμεινε σταθερό κατά την περίοδο που η πανδημία COVID-19, ήταν σε έξαρση, παρά την αύξηση των παραγόντων κινδύνου.

Το 73% των αυτοκτονιών καταγράφεται σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, όπου κατοικεί η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Παρόλο που οι χώρες υψηλού εισοδήματος εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών, οι συγκρίσεις είναι δύσκολες λόγω της πιο ορθότερης καταγραφής στατιστικών δεδομένων σε αυτές τις χώρες, όπως διευκρινίζει ο ΠΟΥ.

«Η αυτοκτονία παραμένει μια τραγική συνέπεια ορισμένων ψυχικών διαταραχών», τονίζει ο οργανισμός.

Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο αντιμετωπίζουν διαταραχές τέτοιου είδους. Ως τις πιο συχνές διαταραχές της ψυχικής υγείας, ο ΠΟΥ παρουσίασε το άγχος και την κατάθλιψη.

Ο ΠΟΥ εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την ψυχική υγεία των νέων, οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα κατά την πανδημία και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί μία από τις πιο επείγουσες προκλήσεις δημόσιας υγείας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

Με πληροφορίες από Barron's, ΑΠΕ-ΜΠΕ

