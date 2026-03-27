Η Αυστρία σχεδιάζει απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 14 ετών

Η Αυστρία σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση social media σε παιδιά κάτω των 14 ετών, εντασσόμενη έτσι σε μια αυξανόμενη τάση ευρωπαϊκών χωρών που εξετάζουν περιορισμούς για ανηλίκους στο διαδίκτυο.

Η πρόταση προέκυψε μετά από διαπραγματεύσεις εντός της τρικομματικής κυβέρνησης και αναμένεται να αποτυπωθεί σε νομοσχέδιο έως το τέλος Ιουνίου, χωρίς ακόμη να έχουν διευκρινιστεί όλες οι λεπτομέρειες γύρω από το νέο μέτρο.

Ο αντικαγκελάριος Αντρέας Μπάμπλερ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακολουθεί αδρανής τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά, κάνοντας λόγο για εθισμό και προβλήματα υγείας. Όπως ανέφερε, η προστασία των ανηλίκων πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για το αλκοόλ και τον καπνό, με σαφείς κανόνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να προστατευθούν τα παιδιά από αλγορίθμους που ενισχύουν την υπερβολική χρήση, ενώ αντίστοιχοι κανόνες που ισχύουν για άλλες μορφές περιεχομένου θα πρέπει να εφαρμοστούν και στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η Αυστρία δεν είναι η μόνη χώρα που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Στις ΗΠΑ, πρόσφατη απόφαση ενόρκων έκρινε ότι οι κολοσσοί Meta και Google ανέπτυξαν σκόπιμα αλγορίθμους που ενίσχυαν τον εθισμό και επηρέαζαν αρνητικά την ψυχική υγεία των νέων.

Στην Ευρώπη, η Αυστραλία έχει ήδη επιβάλει απαγόρευση για χρήστες κάτω των 16 ετών, ενώ η Γαλλία έχει εγκρίνει αντίστοιχο μέτρο για ηλικίες κάτω των 15. Η Βρετανία εξετάζει παρόμοια ρύθμιση για κάτω των 16 ετών, ενώ χώρες όπως η Δανία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιρλανδία βρίσκονται επίσης σε στάδιο συζήτησης.

Ο υπουργός Παιδείας Κρίστοφ Βίντερκερ υπογράμμισε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να έχουν «επιβλαβείς» επιπτώσεις και ότι είναι απαραίτητο οι χρήστες να εκπαιδεύονται στη σωστή χρήση τους.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Ψηφιοποίησης Αλεξάντερ Πρελ δήλωσε ότι το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας για την πρόσβαση στις πλατφόρμες, είτε μέσω ευρωπαϊκών εργαλείων είτε μέσω εθνικού συστήματος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το μέτρο έχει ευρεία αποδοχή στην κοινή γνώμη, ιδιαίτερα μεταξύ γονέων, καθώς εντάσσεται σε μια ευρύτερη ανησυχία για την επίδραση των ψηφιακών πλατφορμών στα παιδιά.

Η πρόταση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτο μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, που περιλαμβάνει περισσότερα μαθήματα για τη δημοκρατία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και μείωση των μαθημάτων λατινικών.

Με πληροφορίες από BBC