Η απάντηση του Έλον Μασκ στις αντιδράσεις για τον «ναζιστικό» χαιρετισμό του

Ο Έλον Μασκ προκάλεσε οργή με μία χειρονομία που έκανε κατά τη διάρκεια ομιλίας του για τον εορτασμό της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ ευχαρίστησε το κοινό για το «ότι το έκανε πραγματικότητα» πριν τοποθετήσει το δεξί του χέρι πάνω από την καρδιά του και στη συνέχεια εκτείνει το ίδιο χέρι ευθεία μπροστά. Έπειτα, στράφηκε και επανέλαβε την κίνηση για όσους κάθονταν πίσω του.

Πολλοί χρήστες στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον ίδιο, συνέκριναν τη χειρονομία με τον ναζιστικό χαιρετισμό. Σε απάντηση, ο Μασκ ανάρτησε στο X: «Ειλικρινά, χρειάζονται καλύτερα βρώμικα κόλπα. Η επίθεση "όλοι είναι Χίτλερ" είναι τόσο μπαγιάτικη».

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και στενός σύμμαχος του Τραμπ, έκανε τη χειρονομία ενώ μιλούσε στο Capital One Arena στην Ουάσινγκτον. «Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Χάρη σε εσάς, το μέλλον του πολιτισμού είναι εξασφαλισμένο», δήλωσε αφού έκανε τον δεύτερο μονόχειρο χαιρετισμό. Η κίνηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

THERE’S NO WAY ELON MUSK DID A SIEG HEIL AT TRUMP’S INAUGURATION.



A FUCKING NAZI SALUTE AS CLEAR AS DAY. WHAT IS HAPPENING. pic.twitter.com/vw232p7Odn