Η ανθρωπολόγος Τζέιν Γκούντολ έκλεισε τα 90 και δίνει το μυστικό για μια γεμάτη ζωή

Τα 90 της χρόνια έκλεισε η ανθρωπολόγος Τζέιν Γκούντολ στις 3 Απριλίου. Ως μια γυναίκα που έχει ζήσει μια πλήρη ζωή σε μέρη του κόσμου που οι περισσότεροι δεν θα επισκεφτούν ποτέ, αποκαλύπτει τα μυστικά της και συμβουλεύει τους νεότερους να «ακολουθήσουν τα όνειρά τους».

Η γεννημένη στην Μεγάλη Βρετανία Τζέιν Γκούντολ άρχισε να υλοποιεί για πρώτη φορά το όνειρό της, να ζήσει ανάμεσα στην αφρικανική άγρια ζωή όταν, στα 22 της χρόνια, ταξίδεψε στο Ναϊρόμπι με πλοίο από το Λονδίνο.

Εκεί, συνάντησε τον παλαιοντολόγο Λούις Λίκεϊ, ο οποίος την προσέλαβε για να εργαστεί ως βοηθός του και τελικά την έστειλε στο Εθνικό Πάρκο Gombe Stream της Τανζανίας, όπου ξεκίνησε τη δουλειά της με τους χιμπατζήδες. Οι παρατηρήσεις που έκανε η Τζέιν Γκούντολ διέψευσαν σημαντικές πεποιθήσεις για την ανθρώπινη μοναδικότητα, συμπεριλαμβανομένου του ότι είμαστε το μόνο είδος ικανό να χρησιμοποιούμε και να κατασκευάζουμε εργαλεία και ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε προσωπικότητες και συναισθήματα.

Αν και η Τζέιν Γκούντολ σταμάτησε να κάνει επιτόπια έρευνα το 1986, εργάζεται καθημερινά για το Ινστιτούτο «Jane Goodall», το οποίο ίδρυσε το 1977 για να προωθήσει την άγρια ζωή και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η διεθνούς φήμης επιστήμονας έχει παντρευτεί δύο φορές, πρώτα με τον Ολλανδό σκηνοθέτη άγριας ζωής Χούγκο βαν Λόικ, με τον οποίο έχει έναν 54χρονο γιο. Στη συνέχεια η Τζέιν Γκούντολ παντρεύτηκε ξανά με τον Ντέρεκ Μπράισεσον, ο οποίος ήταν διευθυντής εθνικών πάρκων και συναρμολογητής στην Τανζανία.

What can we learn from chimpanzees?



Dr. Jane Goodall @janegoodallinst discusses how reconciliation and supportive parenting are the two things she thinks humans can learn from chimpanzees. #JaneGoodall #Chimpanzees #Primates pic.twitter.com/tORz53HjVy