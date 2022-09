Η αναφορά ανταποκριτή του CNN για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον που ενόχλησε

Ποικίλα σχόλια προκάλεσε αναφορά ανταποκριτή του CNN κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ στο οποίο περιέγραφε την κοινή εμφάνιση του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Σκοτ ΜακΛίν, ανταποκριτής του αμερικανικού δικτύου με έδρα το Λονδίνο, αποκάλεσε τους Γουίλιαμ και Κέιτ και «τα άλλα δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας», ενώ λίγα δευτερόλεπτα πριν είχε αναφερθεί στον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ με τα ονόματά τους.

«Μπορείτε να δείτε τον Χάρι να βγαίνει πρώτα και μετά την Μέγκαν και μετά και τους άλλους δύο βασιλικούς», είπε χαρακτηριστικά.

CNN reporter referring to William and Kate as “the other two royals.” #HarryandMeghan pic.twitter.com/tGRCbNv5uX