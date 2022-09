Το παρασκήνιο πίσω από την κοινή εμφάνιση Ουίλιαμ, Χάρι, Κέιτ, Μέγκαν - Ο «ειρηνοποιός» Ουίλιαμ

Σε μια απρόσμενη στιγμή οικογενειακής ομόνοιας, οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι με τις συζύγους τους πραγματοποίησαν κοινή δημόσια εμφάνιση προς τιμή της γιαγιάς τους που πέθανε την περασμένη Πέμπτη στα 96 της χρόνια.

Ντυμένοι στα μαύρα, οι τέσσερις εθεάθησαν να χαιρετούν το πλήθος και συγκινημένοι να παρακολουθούν τα λουλούδια και τα άλλα αναμνηστικά αντικείμενα που οι πολίτες άφησαν για τη βασίλισσά τους.

Princes William and Harry - along with their wives Kate and Meghan - meet well-wishers outside Windsor Castle.



The two couples surprised many when they appeared together to view tributes to The Queen. pic.twitter.com/Jztpdedydx