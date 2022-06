Η Αιθιοπία μαστίζεται από σφοδρή ξηρασία και πεινασμένες μαϊμούδες επιτίθενται σε παιδιά και γυναίκες

Παιδιά δέχονται επιθέσεις από πεινασμένες μαϊμούδες και απειλούνται από αγριόχοιρους που λιμοκτονούν στην Ανατολική Αφρική, καθώς η ξηρασία και οι συγκρούσεις μαστίζουν την περιοχή.

Χιλιάδες παιδιά στην Αιθιοπία υποφέρουν από την «πιο θανατηφόρα» μορφή υποσιτισμού λόγω της ξηρασίας στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με την βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Save the Children, η οποία προκαλεί επίσης «αφύσικη» συμπεριφορά των ζώων.

Drought, displacement and conflict have caused a deadly hunger crisis in #Ethiopia.



1⃣/4⃣ of the population, including 1⃣2⃣ million children, depend on aid to survive.@G7 leaders must act. #HungryForActionhttps://t.co/8KBShnMluR — Save the Children UK (@savechildrenuk) June 16, 2022

Η οργάνωση λέει ότι έχει λάβει μαρτυρίες από οικογένειες που απομακρύνουν πεινασμένες μαϊμούδες με ραβδιά, ενώ αγριόχοιροι έχουν αρχίσει να εισβάλλουν σε σπίτια προς αναζήτηση τροφής.

«Οι μαϊμούδες κανονικά δεν επιτίθενται ποτέ σε ανθρώπους, αλλά η κατάσταση είναι τόσο φρικτή που καταφεύγουν σε τέτοιες αφύσικες συμπεριφορές, ειδικά στις περιοχές Dawa και Shebelle, τις πρώτες που επλήγησαν από την ξηρασία», σημειώνει ο Abdirizak Ahmed, υπεύθυνος της Save the Children για τις ανατολικές περιοχές της Αιθιοπίας.

«Τα παιδιά δεν έπαθαν τίποτα, αλλά αυτό έχει φοβίσει τον κόσμο για το τι θα επιφυλάσσει το μέλλον», πρόσθεσε, πριν περιγράψει την κατάσταση ως «φρικτή».

«Δεν είναι μόνο οι μαϊμούδες, ακόμη και πεινασμένοι αγριόχοιροι έχουν εισβάλει σε σπίτια. Αυτά που κάποτε ήταν άγρια ζώα που έτρεχαν μακριά στη μυρωδιά των ανθρώπων τώρα αρνούνται να φύγουν. Ενοχλούν τους ανθρώπους και μπαίνουν στα σπίτια για να ψάξουν για νερό και ο,τιδήποτε φαγώσιμο. Έρχονται στα χωριά χωρίς φόβο μόνο και μόνο για να επιβιώσουν», εξήγησε.

«Ηλικιωμένοι, με τους οποίους μιλήσαμε, σύγκριναν τις τωρινές με ξηρασίες της εποχής τους και είναι επίσης μια πρώτη φορά για εκείνους- οι μαϊμούδες κατεβαίνουν από τους θάμνους και επιτίθενται σε παιδιά και γυναίκες που κουβαλούν κάτι. Νομίζουν ότι είναι νερό και προσπαθούν να πιούν ή να πάρουν τα υπάρχοντά τους».

Suad*, 55, lives in an IDP camp in #Somalia. She arrived 4 weeks ago with her 7 kids & mother after the #drought killed her livestock.



Suad* feels helpless without having a livelihood. Like any mother, she wants the best life possible for her children.



We must care & do better. pic.twitter.com/VGICLUJqwY — Save the Children International (@save_children) June 11, 2022

Τέσσερις διαδοχικές περίοδοι βροχοπτώσεων δεν ήρθαν ποτές στο Κέρας της Αφρικής, ενώ και η πέμπτη αναμένεται να είναι φτωχή, προκαλώντας τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 40 ετών και μια μεγάλη κρίση πείνας σε Κένυα, Σομαλία και Αιθιοπία.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι χρειάζονται επείγουσα επισιτιστική βοήθεια στις περιοχές Oromia, SNNP (Περιφέρεια των λαών του νότου), Σομαλία και νοτιοδυτικά, αναφέρει η φιλανθρωπική οργάνωση σε ανακοίνωση.

«Περίπου 185.000 παιδιά εκτιμάται ότι υποφέρουν από την πιο θανατηφόρα μορφή υποσιτισμού», προειδοποιεί η Save the Children, που ξεκίνησε petition και καλεί τη βρετανική κυβέρνηση να στείλει βοήθεια στη χώρα.

Σύμφωνα με το petition, κάθε 48 δευτερόλεπτα κάποιος στη Σομαλία, την Κένυα και την Αιθιοπία πεθαίνει από την πείνα.

Water trucks are a lifeline for children affected by #drought in #Somalia.



Clean water means children can:



✅Have Enough to Eat

✅Stay Healthy

✅Keep Studying



Watch! pic.twitter.com/mvTRZcXVWA — Save the Children International (@save_children) May 31, 2022

«Τα παιδιά - ιδίως τα μικρά παιδιά - σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος μιας οδυνηρής και πολύπλευρης κρίσης στην Αιθιοπία», δήλωσε ο Xavier Joubert, διευθυντής της φιλανθρωπικής οργάνωσης στην Αιθιοπία. «Μια παρατεταμένη και εξουθενωτική ξηρασία βάλλει την αντοχή τους, που έχει ήδη φθαρεί από μια εξαντλητική σύρραξη και δύο χρόνια πανδημίας του Covid-19», πρόσθεσε.

Στην περιοχή της Σομαλίας - μία από τις χειρότερα πληγείσες - το ποσοστό υποσιτισμού αυξήθηκε κατά 64% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την οργάνωση Save the Children.

Κατά την ίδια περίοδο, καταγράφηκαν περισσότερες από 50.000 περιπτώσεις σοβαρού υποσιτισμού, ο οποίος απαιτεί επείγουσα θεραπεία για να αποφευχθεί ο θάνατος, ανέφερε η μη κερδοσκοπική οργάνωση, σημειώνοντας πως οικογένειες αναφέρουν ότι «πολλά παιδιά τρέφονται μόνο με ένα γεύμα την ημέρα».

Growth stunting, multiple organ failure, death.



These are some symptoms of Severe Acute Malnutrition (S.A.M) which is spreading across East Africa.



More than 350,000 children could die in Somalia during the next few months if we do not act.



But why is this happening? 1/3 pic.twitter.com/mBJtbT2FED — Save the Children UK (@savechildrenuk) June 10, 2022

Η πρωτοφανής ξηρασία έχει πλήξει περίπου 8,1 εκατομμύρια ανθρώπους στο δεύτερο πολυπληθέστερο έθνος της Αφρικής, το οποίο υφίσταται επίσης τις συνέπειες μιας 19μηνης σύγκρουσης στο βορρά.

Περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι ή το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Αιθιοπίας χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, τονίζει η οργάνωση Save the Children.

Οι ανεπαρκείς βροχοπτώσεις κατέστρεψαν καλλιέργειες, σκότωσαν ζώα και ανάγκασαν τεράστιο αριθμό ανθρώπων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προς αναζήτηση τροφής και νερού σε Κένυα, Σομαλία και Αιθιοπία.

Οι τραγικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία έχει συμβάλει στην εκτίναξη του κόστους τροφίμων και καυσίμων, ενώ τα ρωσικά πολεμικά πλοία εμποδίζουν τις εξαγωγές σιτηρών από τη χώρα, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να θρέψουν εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Ahmed, ένας 40χρονος πατέρας επτά παιδιών που ζει στη Σομαλία, δήλωσε ότι πρόσφατα έχασε τα ζώα του λόγω ξηρασίας. Ως αποτέλεσμα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό του μαζί με την οικογένειά του προς αναζήτηση τροφής και νερού.

«Δεν ξέρω πώς να θρέψω τα παιδιά μου», είπε. «Η βροχή δεν ήρθε. Τα χόρτα ξεράθηκαν. Τα πρόβατα και οι κατσίκες μου πέθαναν, μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες ζώα από το χωριό μας. Μαζέψαμε τα λιγοστά υπάρχοντά μας στο κάρο με το γαϊδουράκι και ξεκινήσαμε τα μεσάνυχτα».

Εν τω μεταξύ, η ανθρωπιστική βοήθεια πλήττεται από έλλειψη κονδυλίων, με μια έκκληση τον Φεβρουάριο από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ να συγκεντρώνει λιγότερο από το 4% των απαιτούμενων χρημάτων.

Η Ανατολική Αφρική υπέστη μια οδυνηρή ξηρασία το 2017, αλλά η έγκαιρη ανθρωπιστική δράση απέτρεψε έναν λιμό στη Σομαλία.

Όταν μάστιζε την χώρα ο λιμός το 2011, 260.000 άνθρωποι - οι μισοί από αυτούς παιδιά κάτω των έξι ετών - πέθαναν από πείνα ή σχετικές διαταραχές.

Ειδικοί λένε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά και πιο έντονα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

«Δυστυχώς, το 2022, η κρίση στην Αιθιοπία επιδεινώθηκε. Στο νότο και τα ανατολικά, η παρατεταμένη ξηρασία καταστρέφει ζωές και τα προς το ζην- στο βορρά, εκατομμύρια εκτοπισμένες οικογένειες έχουν μόλις και μετά βίας πρόσβαση σε τρόφιμα και υπηρεσίες υγείας- και στα νοτιοδυτικά, μια κρυφή σύγκρουση εκτοπίζει εκατοντάδες χιλιάδες. Οι οικογένειες που έφυγαν για να γλιτώσουν, πήραν μαζί ελάχιστα πράγματα, ενίοτε μόνο τα παιδιά τους και μερικά ρούχα», τονίζει ο Xavier Joubert.

Όπως εξηγεί, αν και ορισμένες οικογένειες επιστρέφουν, βρίσκουν τα σπίτια, τα νοσοκομεία και τα σχολεία κατεστραμμένα.

Η οργάνωση Save the Children καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της G7 να δεσμευτούν για τη χρηματοδότηση ενός πακέτου μέτρων που θα βοηθούσε την παγκόσμια επισιτιστική κρίση, ενόψει της συνάντησης μεταξύ των χωρών αυτό το μήνα.