Η Αγγλία κάνει δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας – Φαρμακεία χρέωναν έως και 35€ πριν τη ρύθμιση

Το NHS κάνει πλέον διαθέσιμο δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας σε όλα τα φαρμακεία της Αγγλίας, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην «λοταρία των ταχυδρομικών κωδικών» που καθόριζε ποια γυναίκα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε επείγουσα αντισύλληψη και ποια όχι.

Περίπου 10.000 φαρμακεία σε όλη τη χώρα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσφέρουν το χάπι χωρίς χρέωση, επιτρέποντας στις γυναίκες να το προμηθεύονται χωρίς ραντεβού ή επίσκεψη σε γιατρό. Μέχρι σήμερα, ορισμένα φαρμακεία χρέωναν έως και 30 λίρες (34 ευρώ) για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Η αλλαγή, σύμφωνα με την Dr Sue Mann, εθνική διευθύντρια γυναικείας υγείας του NHS, αποτελεί «μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στη σεξουαλική υγεία από τη δεκαετία του '60» και «ένα gamechanger για την πρόσβαση των γυναικών στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας».

«Από σήμερα, οι γυναίκες μπορούν απλώς να περάσουν από το κοντινότερο φαρμακείο τους και να λάβουν το χάπι της επόμενης μέρας εντελώς δωρεάν, χωρίς καν να χρειάζεται να εξηγήσουν γιατί το ζητούν ή να κλείσουν ραντεβού», ανέφερε η Mann.

Περίπου το 80% των πολιτών ζει σε απόσταση μικρότερη των 20 λεπτών με τα πόδια από κάποιο φαρμακείο, γεγονός που, σύμφωνα με το NHS, επιβεβαιώνει τη δέσμευση του οργανισμού να φέρει τις υπηρεσίες υγείας «στην καρδιά των κοινοτήτων», όπως προβλέπει το δεκαετές πλάνο του.

Το νέο μέτρο συμπίπτει με την ανακοίνωση ότι όσοι ξεκινούν θεραπεία με αντικαταθλιπτικά θα μπορούν επίσης να απευθύνονται στον φαρμακοποιό της γειτονιάς τους για συμβουλές σχετικά με τη χρήση των φαρμάκων και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών.

Ο Henry Gregg, επικεφαλής της National Pharmacy Association, που εκπροσωπεί περίπου 6.000 ανεξάρτητα φαρμακεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτήρισε την απόφαση «καλή είδηση τόσο για τους ασθενείς όσο και για τα φαρμακεία».

«Εδώ και χρόνια ζητούμε να υπάρχει εθνικός μηχανισμός πρόσβασης στην επείγουσα αντισύλληψη», τόνισε. «Η σημερινή αλλαγή βάζει τέλος στην ανισότητα που επικρατούσε, καθώς η δωρεάν διάθεση του χαπιού εξαρτιόταν μέχρι τώρα από τοπικές συμφωνίες, σε ορισμένες μόνο περιοχές της χώρας».

Ο Gregg, ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη για βιώσιμη χρηματοδότηση των φαρμακείων, τα οποία —όπως είπε— «βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση και κλείνουν με ρυθμό ρεκόρ».

Την απόφαση χαιρέτισε και ο υπουργός Υγείας Stephen Kinnock, κάνοντας λόγο για «σημαντικό βήμα προόδου» που καταργεί τα εμπόδια στην πρόσβαση στη σεξουαλική υγεία. «Τα φαρμακεία είναι πυρήνες των τοπικών κοινοτήτων, εμπνέουν εμπιστοσύνη και είναι εύκολα προσβάσιμα. Είναι κρίσιμο να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες και φάρμακα», σημείωσε.

Με πληροφορίες από Guardian