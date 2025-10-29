ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Αγγλία κάνει δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας – Φαρμακεία χρέωναν έως και 35€ πριν τη ρύθμιση

Η αλλαγή αποτελεί «μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στη σεξουαλική υγεία από τη δεκαετία του '60» σύμφωνα με την Dr Sue Mann, εθνική διευθύντρια γυναικείας υγείας του NHS

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Αγγλία κάνει δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας – Φαρμακεία χρέωναν έως και 35 € πριν τη ρύθμιση Facebook Twitter
Φωτ: Freepik
0

Το NHS κάνει πλέον διαθέσιμο δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας σε όλα τα φαρμακεία της Αγγλίας, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην «λοταρία των ταχυδρομικών κωδικών» που καθόριζε ποια γυναίκα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε επείγουσα αντισύλληψη και ποια όχι.

Περίπου 10.000 φαρμακεία σε όλη τη χώρα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσφέρουν το χάπι χωρίς χρέωση, επιτρέποντας στις γυναίκες να το προμηθεύονται χωρίς ραντεβού ή επίσκεψη σε γιατρό. Μέχρι σήμερα, ορισμένα φαρμακεία χρέωναν έως και 30 λίρες (34 ευρώ) για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Η αλλαγή, σύμφωνα με την Dr Sue Mann, εθνική διευθύντρια γυναικείας υγείας του NHS, αποτελεί «μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στη σεξουαλική υγεία από τη δεκαετία του '60» και «ένα gamechanger για την πρόσβαση των γυναικών στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας».

«Από σήμερα, οι γυναίκες μπορούν απλώς να περάσουν από το κοντινότερο φαρμακείο τους και να λάβουν το χάπι της επόμενης μέρας εντελώς δωρεάν, χωρίς καν να χρειάζεται να εξηγήσουν γιατί το ζητούν ή να κλείσουν ραντεβού», ανέφερε η Mann.

Περίπου το 80% των πολιτών ζει σε απόσταση μικρότερη των 20 λεπτών με τα πόδια από κάποιο φαρμακείο, γεγονός που, σύμφωνα με το NHS, επιβεβαιώνει τη δέσμευση του οργανισμού να φέρει τις υπηρεσίες υγείας «στην καρδιά των κοινοτήτων», όπως προβλέπει το δεκαετές πλάνο του.

Το νέο μέτρο συμπίπτει με την ανακοίνωση ότι όσοι ξεκινούν θεραπεία με αντικαταθλιπτικά θα μπορούν επίσης να απευθύνονται στον φαρμακοποιό της γειτονιάς τους για συμβουλές σχετικά με τη χρήση των φαρμάκων και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών.

Ο Henry Gregg, επικεφαλής της National Pharmacy Association, που εκπροσωπεί περίπου 6.000 ανεξάρτητα φαρμακεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτήρισε την απόφαση «καλή είδηση τόσο για τους ασθενείς όσο και για τα φαρμακεία».

«Εδώ και χρόνια ζητούμε να υπάρχει εθνικός μηχανισμός πρόσβασης στην επείγουσα αντισύλληψη», τόνισε. «Η σημερινή αλλαγή βάζει τέλος στην ανισότητα που επικρατούσε, καθώς η δωρεάν διάθεση του χαπιού εξαρτιόταν μέχρι τώρα από τοπικές συμφωνίες, σε ορισμένες μόνο περιοχές της χώρας».

Ο Gregg, ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη για βιώσιμη χρηματοδότηση των φαρμακείων, τα οποία —όπως είπε— «βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση και κλείνουν με ρυθμό ρεκόρ».

Την απόφαση χαιρέτισε και ο υπουργός Υγείας Stephen Kinnock, κάνοντας λόγο για «σημαντικό βήμα προόδου» που καταργεί τα εμπόδια στην πρόσβαση στη σεξουαλική υγεία. «Τα φαρμακεία είναι πυρήνες των τοπικών κοινοτήτων, εμπνέουν εμπιστοσύνη και είναι εύκολα προσβάσιμα. Είναι κρίσιμο να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες και φάρμακα», σημείωσε.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ένα χάπι της επόμενης μέρας, παρακαλώ». «Δεν πρόσεχες, ε;»

Οπτική Γωνία / «Ένα χάπι της επόμενης μέρας, παρακαλώ». «Δεν πρόσεχες, ε;»

Η αναζήτηση επείγουσας αντισύλληψης ενίοτε ενέχει εξευτελισμό, αμφισβήτηση και υποτίμηση. Είναι ένα ακόμη εμπόδιο στο να μπορέσει κάποια να έχει έλεγχο πάνω στην εγκυμοσύνη της και τη σεξουαλική της υγεία. 
ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΛΙΑΚΑΚΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τυφώνας Μελίσα: Έφτασε στην Κούβα - Δείτε live την κίνησή του φαινομένου

Διεθνή / Τυφώνας Μελίσα: Έφτασε στην Κούβα - Δείτε live την κίνησή του φαινομένου

Ο τυφώνας Μελίσα πλήττει την Κούβα με ανέμους έως 193 χλμ/ώρα, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές - Zωντανά η πορεία του φαινομένου και οι τελευταίες εξελίξεις για Τζαμάικα και Μπαχάμες
LIFO NEWSROOM
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

Διεθνή / Τουρκία: Κατέρρευσε επταώροφο κτήριο - Οικογένεια με τρία παιδιά εγκλωβισμένη στα συντρίμμια

Έχουν αναπτυχθεί 147 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης στο σημείο. Η περιοχή γύρω από το κατεστραμμένο κτήριο έχει περικυκλωθεί, ενώ τα κοντινά κτήρια εκκενώθηκαν για λόγους ασφαλείας
LIFO NEWSROOM
Εκλογές στην Ολλανδία: Νίκη Βίλντερς προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις - Αποκλείουν συνεργασία τα μεγάλα κόμματα

Διεθνή / Εκλογές στην Ολλανδία: Νίκη Βίλντερς προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις - Αποκλείουν συνεργασία τα μεγάλα κόμματα

Οι εκλογές στην Ολλανδία ξεκινούν με τις δημοσκοπήσεις να ευνοούν το ακροδεξιό κόμμα του Βίλντερς, αλλά τα μεγάλα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί του, οδηγώντας τη χώρα σε πιθανή μακρά διαπραγμάτευση για κυβέρνηση συνεργασίας
LIFO NEWSROOM
Μπατακλάν: Ο σκηνοθέτης της σειράς για την τρομοκρατική επίθεση απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί ασέβειας

Διεθνή / Μπατακλάν: Ο σκηνοθέτης της σειράς για την τρομοκρατική επίθεση απορρίπτει ισχυρισμούς περί ασέβειας

Η σειρά «Des Vivants» κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, εν όψει της 10ης επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μπατακλάν, που άφησε πίσω 130 νεκρούς και πάνω από 490 τραυματίες
LIFO NEWSROOM
Α' Παγκόσμιος Πόλεμος: Επιστολές Αυστραλών στρατιωτών βρέθηκαν κλεισμένες σε μπουκάλι έναν αιώνα μετά

Διεθνή / Α' Παγκόσμιος Πόλεμος: Επιστολές Αυστραλών στρατιωτών βρέθηκαν κλεισμένες σε μπουκάλι έναν αιώνα μετά

Μέσα στο διαυγές, χοντρό γυαλί υπήρχαν ευδιάκριτες επιστολές, γραμμένες με μολύβι από τους στρατιώτες Μάλκολμ Νέβιλ (27) και Γουίλιαμ Χάρλεϊ (37), με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1916
LIFO NEWSROOM
Η πιο φονική αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας – 64 νεκροί, σκηνές πολέμου στις φαβέλες

Διεθνή / Η πιο φονική αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας – 64 νεκροί, σκηνές πολέμου στις φαβέλες

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί, σκοτώθηκαν σε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση κατά του Comando Vermelho σε δύο φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο
LIFO NEWSROOM
Μπριζίτ Μακρόν: «Οι ψευδείς ισχυρισμοί έβλαψαν την ποιότητα ζωής της» κατέθεσε η κόρη της

Διεθνή / Μπριζίτ Μακρόν: «Οι ψευδείς ισχυρισμοί βλάπτουν την ποιότητα ζωής της» κατέθεσε η κόρη της

Η Τιφαίν Οζιέρ μίλησε στη δίκη για τον σεξιστικό εκφοβισμό εναντίον της πρώτης κυρίας της Γαλλίας - «Δεν περνά μέρα ή εβδομάδα χωρίς κάποιος να μην της μιλήσει γι’ αυτό»
LIFO NEWSROOM
 
 