Χρειάστηκαν τρία άτομα για να χωρέσει η Κιμ Καρντάσιαν στο φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε: «Σπρώξε!»

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πως χρειάστηκε πολλή δουλειά για να χωρέσει στο φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε για το Met Gala τον Μάιο, με τρία άτομα να προσπαθούν να χωρέσουν τα οπίσθιά της.

Το πρόσφατο επεισόδιο των Kardashians περιλάμβανε ένα βίντεο που δείχνει πόση δουλειά χρειάστηκε για να χωρέσει στο θρυλικό φόρεμα, που φορούσε η Μέριλιν Μονρόε όταν τραγούδησε το «Happy Birthday Mr. President».

Η Κιμ πήγε αεροπορικώς στα κεντρικά γραφεία του Ripley's Believe It Or Not στο Ορλάντο της Φλόριντα για να δοκιμάσει το φόρεμα μετά από ένα προφανώς άκρως πειστικό τηλεφώνημα από τη μητέρα της, Κρις Τζένερ.

Μετά από επίπονη προπόνηση τριών εβδομάδων και δίαιτα που οδήγησε σε απώλεια 7 κιλών, η Κιμ κατάφερε να χωρέσει στο ρούχο με τη βοήθεια τριών ανθρώπων- αν και το φερμουάρ δεν είχε κλείσει εντελώς πάνω από τα οπίσθιά της.

«Πέταξα μέχρι τη Φλόριντα για να δοκιμάσω το φόρεμα της Μέριλιν στο Ripley's. Δεν με άφηναν να το βάλω. Δεν θα με άφηναν καν να το δοκιμάσω, μέχρι να τηλεφωνήσει η Κρις», λέει. «Της έλεγα, "σε παρακαλώ μαμά, αν τα καταφέρεις, θα... σε παντρευτώ. Θα έκανα τα πάντα», πρόσθεσε η 41χρονη σταρ.

Όπως εξήγησε, μετά τη συζήτηση με τη μητέρα της, συμφώνησαν να την αφήσουν να δοκιμάσει το φόρεμα, μια φορά, και αν της έκανε, θα μπορούσε να το φορέσει στο Met. «Αν δεν μου έκανε, δεν θα πήγαινα στο Met», λέει.

Στο βίντεο, φαίνονται διάφορες γυναίκες με λευκά γάντια να προσπαθούν να ανεβάσουν το φόρεμα. «Δούλεψα πολύ σκληρά για να δω το όραμά μου να γίνεται πραγματικότητα. Ήταν δύσκολο γιατί δεν μπορούσα να μπω όπως ήθελα, έπρεπε να γλιστρήσει προς τα πάνω», λέει

«Kim, σπρώξε τον κ*** σου», ακούγεται να λέει ο Κρις Άπλετον, καθώς η Κιμ εξηγεί: «Σήκωσε τα οπίσθιά μου μέσα στα SKIMS, επανατοποθέτησε κατά κάποιο τρόπο το κορμάκι και μετά ανέβηκε».

Αν και το φερμουάρ δεν έκλεινε καλά, η Κιμ κατενθουσιάστηκε και πρότεινε να βάλουν μια γούνα από πάνω ώστε να μην φαίνεται.

Το επεισόδιο έδειξε επίσης την Κιμ να βάφει τα μαλλιά της ξανθά για το Met Gala, μία ημέρα πριν από την εκδήλωση.

«Αύριο είναι η Δευτέρα του Met και δεν κοιμήθηκα πολύ γιατί έπρεπε να ξενυχτήσουμε για να βάψω τα μαλλιά μου ξανθά. Πρέπει να είναι το σωστό χρώμα και δεν πρέπει να πέσουν. Πρέπει να το κάνουμε σωστά. Έχουμε μία μέρα για να τα βάψουμε. Θα είμαστε ξύπνιες για 15 ώρες», λέει.

«Οπότε, όλα αυτά - το αδυνάτισμα, το βάψιμο μαλλιών για 30 ώρες, το να φύγω από το ξενοδοχείο με μια ρόμπα, να φτάσω εκεί, να αλλάξω στο κόκκινο χαλί, να περπατήσω μέχρι την κορυφή του, μετά να αλλάξω ξανά σε αντίγραφο του φορέματος, επειδή δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να καθίσουμε και να φάμε δείπνο- έγιναν για 10 λεπτά της ζωής στο κόκκινο χαλί. Αυτό ήταν», συνεχίζει η Κιμ, με την Κρις Τζένερ να προσθέτει: «Θα μείνει στην ιστορία».