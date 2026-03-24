Το hotel-breakfast drama της Chappell Roan στο Σάο Πάολο

Η Chappell Roan βρέθηκε στο κέντρο ενός νέου online σάλου, όταν ο Jorginho την κατηγόρησε ότι άνθρωπος της ασφάλειας μίλησε επιθετικά στη σύζυγό του και στην 11χρονη θετή κόρη του σε ξενοδοχείο του Σάο Πάολο.

Η τραγουδίστρια απάντησε ότι ο συγκεκριμένος φρουρός δεν ανήκε στη δική της ομάδα και είπε πως την στενοχώρησε όσα ακολούθησαν.

Η ιστορία ξεκίνησε από ένα περιστατικό στο πρωινό του ξενοδοχείου και πολύ γρήγορα ξέφυγε από τα όρια ενός απλού celebrity awkward moment. Σύμφωνα με όσα έγραψε ο Jorginho στο Instagram, η κόρη της Catherine Harding αναγνώρισε τη Roan, της χαμογέλασε και γύρισε στο τραπέζι χωρίς να την πλησιάσει ή να της ζητήσει κάτι. Λίγο αργότερα, πάντα σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, ένας άνδρας ασφαλείας πλησίασε τη μητέρα και το παιδί και τους μίλησε «με εξαιρετικά επιθετικό τρόπο», με αποτέλεσμα το κορίτσι να αναστατωθεί και να βάλει τα κλάματα.

Η Roan έδωσε τη δική της απάντηση με βίντεο στο Instagram. Είπε ότι δεν είδε καν τη μητέρα και το παιδί, ότι δεν ζήτησε από κανέναν να τους μιλήσει και ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ήταν προσωπικός της φρουρός. Πρόσθεσε ακόμη ότι είναι άδικο να υποθέτει κάποιος κακές προθέσεις χωρίς να έχει συμβεί τίποτα, ενώ ξεκαθάρισε πως «δεν μισώ τους fans» και πως «δεν μισώ τα παιδιά». Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα και το παιδί αν ένιωσαν άβολα.

Το θέμα δεν έμεινε εκεί. Η Catherine Harding ανέβασε και εκείνη βίντεο, επιμένοντας ότι ο άνδρας που τους μίλησε δεν ανήκε στο ξενοδοχείο και φαινόταν να είναι μαζί με τη Roan. Οπως είπε, η κόρη της δεν είχε κινητό, δεν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία και δεν πλησίασε την τραγουδίστρια, αλλά απλώς την κοίταξε και της χαμογέλασε. Για την ίδια, η στάση του άνδρα ασφαλείας ήταν εκφοβιστική και ξεπέρασε τα όρια.

Μέσα σε λίγες ώρες, ένα επεισόδιο σε πρωινό ξενοδοχείου είχε γίνει κανονικό social-media event. Η υπόθεση πήρε μεγάλη έκταση online, ενώ παρενέβη και ο νέος δήμαρχος του Ρίο, Eduardo Cavaliere, λέγοντας ότι η Roan δεν θα εμφανιστεί στο Todo Mundo no Rio όσο ο ίδιος βρίσκεται στη θέση του.

Το όλο σκηνικό ήρθε να κουμπώσει πάνω σε μια ήδη ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα όρια που βάζει η Chappell Roan ανάμεσα στην προσωπική της ζωή, την ασφάλεια και τη σχέση της με το κοινό της, μια στάση που έχει υπερασπιστεί δημόσια και στο παρελθόν.