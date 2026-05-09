Χωριό στην Ισπανία φοβάται ότι θα «σβήσει» μετά το κλείσιμο του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου της χώρας

Στο μικρό χωριό Αλμαράθ της δυτικής Ισπανίας, η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου της χώρας έχει αρχίσει να επηρεάζει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Το πυρηνικό εργοστάσιο του Αλμαράθ, που παράγει περίπου το 7% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας, προβλέπεται να κλείσει το 2028 στο πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ για πλήρη κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας έως το 2035.

Ωστόσο, το μεγάλο «μπλακ άουτ» που σημειώθηκε πέρυσι σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και οι πρόσφατες διαταραχές στον εφοδιασμό καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από την εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας, μια τάση που παρατηρείται συνολικά στην Ευρώπη.

Ισπανία: Οι ανησυχίες των κατοίκων για το κλείσιμο του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας

«Είναι λυπηρό που θέλουν να το κλείσουν», λέει ο 59χρονος μηχανικός Χοσέ Αντόνιο Μοργκάδο, ο οποίος εργάζεται στις εποχικές εργασίες ανεφοδιασμού του εργοστασίου από το 1989. Κάθε χρόνο, κατά τη σύνθετη διαδικασία αντικατάστασης των πυρηνικών καυσίμων στους αντιδραστήρες, εκατοντάδες προσωρινοί εργαζόμενοι καταφθάνουν στην περιοχή, για να ενισχύσουν το προσωπικό των περίπου 800 μόνιμων υπαλλήλων.

Οι αμοιβές μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 6.000 ευρώ τον μήνα, ένα ιδιαίτερα υψηλό εισόδημα για μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ισπανίας.

Πάντως, όπως περιγράφει το Euronews, στο κέντρο του χωριού, που αριθμεί περίπου 1.500 κατοίκους, οι επιχειρηματίες ανησυχούν όλο και περισσότερο: «Αν κλείσει το εργοστάσιο, εδώ θα γίνει έρημος», λέει ο 32χρονος Νταβίντ Μαρτίν, ιδιοκτήτης εστιατορίου που άνοιξαν οι γονείς του τη δεκαετία του 1980, όταν ξεκίνησε να λειτουργεί και το εργοστάσιο.

Guardiola, celebra el informe del Parlamento Europeo y reafirma que "Almaraz no se cierra"https://t.co/Moj9F0p2wH — El Periódico de la Energía (@Per_Energia) May 6, 2026

Ισπανία: Απολύσεις σε επιχειρήσεις με το κλείσιμο του εργοστασίου

Τις περιόδους ανεφοδιασμού των αντιδραστήρων, το εστιατόριό του σερβίρει μέχρι και 260 γεύματα ημερησίως. Τις πιο ήσυχες περιόδους, ο αριθμός πέφτει περίπου στα 80. Χωρίς το πυρηνικό εργοστάσιο, ο ίδιος υπολογίζει ότι ο τζίρος θα μειωθεί σχεδόν στο μισό, γεγονός που θα τον αναγκάσει να απολύσει τους μισούς από τους 12 εργαζομένους του.

Οι οικονομικές επιπτώσεις έχουν κινητοποιήσει και τους κατοίκους της περιοχής.

Ενδεικτικά, πέρυσι δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία «Si a Almaraz, Si al Futuro» («Ναι στο Αλμαράθ, Ναι στο Μέλλον»), με στόχο να πιέσει την κυβέρνηση να επανεξετάσει το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Φερνάντο Σάντσεθ Καστίγια, εργαζόμενος επί χρόνια στο εργοστάσιο και δήμαρχος γειτονικού χωριού, προειδοποιεί ότι το κλείσιμο της μονάδας θα καταστρέψει δεκάδες κοινότητες της περιοχής: «Είναι η βασική βιομηχανία της περιοχής», λέει, εκτιμώντας ότι το εργοστάσιο αντιστοιχεί περίπου στο 5% της οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας της Εστρεμαδούρας και στηρίζει περίπου 4.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Η πυρηνική ενέργεια στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης

Η Πατρίσια Ρούμπιο Οβιέδο, επικεφαλής του τεχνικού γραφείου λειτουργίας του εργοστασίου, υποστηρίζει ότι η μονάδα θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί για αρκετά ακόμη χρόνια.

«Η πυρηνική ενέργεια είναι απαραίτητη στο ενεργειακό μείγμα», σημειώνει, εξηγώντας ότι παρέχει σταθερή ηλεκτροπαραγωγή, σε αντίθεση με τις ανανεώσιμες πηγές όπως ο ήλιος και ο άνεμος, των οποίων η παραγωγή μεταβάλλεται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καλέσει τα κράτη-μέλη να μην προχωρούν πρόωρα στο κλείσιμο υφιστάμενων πυρηνικών μονάδων, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και ενίσχυσης της ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Σάντσεθ επιμένει στο σχέδιό της για ενεργειακή μετάβαση.

🇪🇺🇪🇸 | El grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que lidera la primera ministra italiana Giorgia Meloni y al que pertenecen los eurodiputados españoles @nora_junco_eu y @diesofer, remitió el pasado 10 de marzo una carta a la presidente de la Comisión Europea, Ursula… https://t.co/BOZyXZLhvW pic.twitter.com/hMifKEAlD1 — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) May 6, 2026

Ισπανία: Η κυβέρνηση Σάντσεθ ανακοίνωσε μέτρα για τους εργαζόμενους

Η Ισπανία σκοπεύει να αυξήσει το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στο 81% έως το 2030, από περίπου 60% σήμερα, αξιοποιώντας την ηλιοφάνεια, τους ανέμους και τα ποτάμια της χώρας.

Από την πλευρά της, η Greenpeace Ισπανίας τάσσεται υπέρ του κλεισίματος του εργοστασίου: «Η κυβέρνηση πρέπει να δείξει θάρρος. Δεν μπορεί να αλλάξει στάση, γιατί διακυβεύεται η αξιοπιστία της», δήλωσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Φρανσίσκο ντελ Πόθο Κάμπος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παράταση λειτουργίας του εργοστασίου μέχρι το 2030 θα αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές και θα οδηγήσει σε απώλειες επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ύψους περίπου 26 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το ισπανικό υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μέτρα στήριξης για τους εργαζομένους, όπως προγράμματα επανεκπαίδευσης που θα συνδεθούν με τη δημιουργία εργοστασίου μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων από κινεζικό βιομηχανικό όμιλο στην περιοχή.

Για πολλούς κατοίκους, όμως, αυτό δεν αρκεί: «Αν φύγουν αυτές οι οικογένειες, τι θα απομείνει για εμάς;», αναρωτιέται ο Νταβίντ Μαρτίν, κοιτάζοντας το σχεδόν γεμάτο εστιατόριό του.

Με πληροφορίες από AFP News Agency