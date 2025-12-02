Χονγκ Κονγκ: Ο κυβερνήτης διατάσσει ανεξάρτητη έρευνα για τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε 151 πολίτες

Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, διέταξε τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής για να διερευνήσει τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 151 ανθρώπους.

Την περασμένη Τετάρτη, επτά από τα οκτώ πολυώροφα κτίρια στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court – το οποίο βρισκόταν υπό εκτεταμένες ανακαινίσεις – τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι ερευνητές έχουν έκτοτε διαπιστώσει ότι το προστατευτικό δίχτυ που είχε τοποθετηθεί γύρω από τα κτίρια δεν πληρούσε τα πρότυπα πυρασφάλειας.

Τουλάχιστον 13 άτομα έχουν συλληφθεί κατηγορούμενα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μεταξύ των οποίων και διευθυντικά στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας.

🚨HONGKONG 🇭🇰: Hong Kong’s deadliest fire in 17 years has killed at least 36 people, including a firefighter, with 279 others reported missing after a massive blaze swept through multiple high-rise apartment buildings in Tai Po on Wednesday night. #china #fire #HongKong pic.twitter.com/IDe32IPEOX — Washington Report (@Washington_Rep) November 26, 2025

Horrifying visuals from Hongkong 💔



Hong Kong’s deadliest fire in 17 years has killed at least 83 people, including a firefighter, with 300 others reported missing after a massive blaze swept through multiple high-rise apartment buildings in Tai Po. pic.twitter.com/svdLgeqEF6 — Gabbar (@Gabbar0099) November 28, 2025

Η φωτιά είναι η πιο θανατηφόρα που έχει δει η πόλη εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια, και ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί καθώς οι αρχές συνεχίζουν την ανάσυρση σορών.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι η επιτροπή θα τεθεί υπό την ηγεσία δικαστή και θα πραγματοποιήσει «ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση», προσθέτοντας ότι θα εργαστεί για να «αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον».

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου γιατί θα έπρεπε να διατηρήσει τη θέση του, ο Λι παραδέχτηκε ότι απαιτείται μεταρρύθμιση, αλλά δεν απάντησε άμεσα στο ερώτημα.

«Ναι, είναι μια τραγωδία, είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Ναι, χρειάζεται μεταρρύθμιση. Ναι, έχουμε εντοπίσει αστοχίες σε διάφορα στάδια. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να δράσουμε σοβαρά για να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι αδυναμίες θα επιλυθούν», είπε.

Η πυρκαγιά – η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα τόσο προς τα πάνω όσο και μεταξύ των κτιρίων – κατασβέστηκε πλήρως μόλις το πρωί της Παρασκευής, περίπου 40 ώρες μετά το ξέσπασμά της, και χρειάστηκαν περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες για να τεθεί υπό έλεγχο.

Την ίδια ημέρα, η αστυνομία άρχισε να εισέρχεται στα κτίρια για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Οι αρχές δηλώνουν ότι η έρευνα μπορεί να διαρκέσει τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα μεταξύ των ουρανοξυστών μέσω του προστατευτικού διχτυού και άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν εξωτερικά των κτιρίων, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι.

Αρκετοί κάτοικοι δήλωσαν ότι δεν άκουσαν συναγερμό πυρκαγιάς όταν ξέσπασε η φωτιά. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Χονγκ Κονγκ διαπίστωσε ότι οι συναγερμοί και στα οκτώ κτίρια δεν λειτουργούσαν αποτελεσματικά.

Το συγκρότημα κτιρίων Wang Fuk Court κατασκευάστηκε το 1983 και παρείχε 1.984 διαμερίσματα για περίπου 4.600 κατοίκους, σύμφωνα με απογραφή του 2021.

Σχεδόν το 40% των κατοίκων εκτιμάται ότι είναι 65 ετών και άνω. Κάποιοι ζουν στο επιδοτούμενο συγκρότημα κατοικιών από τότε που χτίστηκε.

Η δεύτερη πιο θανατηφόρα πυρκαγιά στην ιστορία του Χονγκ Κονγκ σημειώθηκε το 1948, όταν 176 άνθρωποι σκοτώθηκαν ύστερα από έκρηξη στον χώρο ισογείου πενταώροφης αποθήκης. Η πιο θανατηφόρα ήταν το 1918 στον ιππόδρομο Happy Valley, όταν έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 600 άνθρωποι.

Με πληροφορίες από BBC