Χόλαντ Τέιλορ: Μίλησε για το μυστικό στη σταθερότητα της σχέσης με τη Σάρα Πόλσον

Η Χόλαντ Τέιλορ, 80 ετών, αποκάλυψε το μυστικό της 8χρονης σχέσης με τη 48χρονη Σάρα Πόλσον.

Σύμφωνα με τη Χόλαντ Τέιλορ το μυστικό της σχέσης της με τη Σάρα Πόλσον έχει να κάνει με το να αφήνει η μία στην άλλη ελεύθερο «χώρο», ώστε να είναι ο εαυτός τους.

«Η καθεμία μας ακολουθεί το δικό της “μονοπάτι”, επομένως δεν είμαστε ακριβώς το ίδιο», δήλωσε η 80χρονη στο Second Stage Theatre Fall Gala, το οποίο τίμησε τη Σάρα Πόλσον. «Κάνουμε κάποια πράγματα ξεχωριστά. Έτσι, η καθεμία μας παραμένει αληθινή σ’ ό,τι πιστεύει», συμπλήρωσε η Χόλαντ Τέιλορ.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως η Σάρα Πόλσον «είναι πολύ πιο κοινωνική απ’ όσο είμαι εγώ. Σε μένα αρέσει να περνάω λίγο χρόνο μόνη και το απολαμβάνω όταν έχω την ευκαιρία να το κάνω. Σε εκείνη αρέσει να περνά χρόνο με φίλους. Κάτι τέτοιο φέρνει ισορροπία ανάμεσά μας».

Άλλοι διάσημοι στο γκαλά ήταν η Beanie Feldstein, η Jessica Lange και η Lindsay Mendez.

Η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι ξεκίνησε το 2015 και αμέσως οι δυο τους δέχθηκαν σχόλια για τη διαφορά ηλικίας, η οποία μετράται σε 32 χρόνια. Ωστόσο το 2028, η Σάρα Πόλσον μέσω μιας συνέντευξης έβαλε τέλος στους «φλύαρους» σχολιασμούς. «Αν κάποιος θέλει να ξοδεύει χρόνο και να αναρωτιέται γιατί αγαπώ τον πιο εντυπωσιακό άνθρωπο στον πλανήτη, τότε αυτό είναι δικό του πρόβλημα», είχε πει, ενώ είχε συμπληρώσει πως «εγώ τα πάω μια χαρά».

Η Σάρα Πόλσον αρχικά ήταν διστακτική στο να δημοσιοποιήσει τη σχέση της, καθώς πρόσωπα του περιβάλλοντός της την προειδοποίησαν πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα της. «Άρχισα να σκέφτομαι μήπως δεν πρέπει. Αλλά μετά σκέφτηκα “Γιατί να μην το κάνω;”» είχε πει η ίδια το 2017.

Με την πάροδο των ετών, το ζευγάρι άρχισε να μιλά ανοιχτά για τη σχέση τους, τον αμοιβαίο θαυμασμό αλλά και την αγάπη που υπάρχει μεταξύ τους.

Να σημειωθεί πως η Σάρα Πόλσον ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα παράσταση στο Broadway με τίτλο «Appropriate».

