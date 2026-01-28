Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση εκπροσώπου της ICE για το ότι πράκτορές της θα μεταβούν σε αποστολή στην Ιταλία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (6-22 Φεβρουαρίου).

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (HSI) της ICE θα στηρίξει την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφαλείας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και την φιλοξενούσα χώρα για να αποτιμήσει και να αμβλύνει τους κινδύνους που συνδέονται με τις διασυνοριακές εγκληματικές οργανώσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ICE.

«Φυσικά, η ICE δεν διεξάγει επιχειρήσεις για τη μετανάστευση στο εξωτερικό», διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της. Και «όλες οι επιχειρήσεις ασφαλείας παραμένουν υπό την εξουσία της Ιταλίας».

Υπενθυμίζεται πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα παρευρεθούν στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου.

Τι θα κάνουν οι πράκτορες της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία;

Οι ιταλικές αρχές αρχικά αρνήθηκαν την παρουσία πρακτόρων της ICE, αλλά στη συνέχεια επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τον ρόλο τους με τον ισχυρισμό ότι θα ασχοληθούν με την προστασία της ασφάλειας της αμερικανικής ομάδας.

«Η αστυνομική δραστηριότητα στην Ιταλία, ακόμη και όταν υπάρχει συνεργασία με άλλες χώρες, όπως στην περίπτωση γεγονότων διεθνούς εμβέλειας, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των σωμάτων ασφαλείας της χώρας μας», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, στην τηλεόραση της Rai.

Ο Πιαντεντόζι πρόσθεσε ότι οι πράκτορες της ICE δεν πρόκειται να ασχοληθούν στη χώρα του με το θέμα της μετανάστευσης ή με την δημόσια τάξη.

Στην ερώτηση αν τελικά οι άνδρες της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής θα είναι παρόντες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου, οι οποίοι θα αρχίσουν σε δέκα ημέρες, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε:

«Όπως κάνουμε και εμείς οι Ιταλοί με τις πρεσβείες μας και με την παροχή ένοπλης φύλαξης στο εξωτερικό, οι αμερικανικές αρχές αποφασίζουν με απόλυτη αυτονομία. Σε κάθε περίπτωση, οι άνδρες της αμερικανικής αυτής υπηρεσίας- αν τελικά έρθουν στη χώρα μας- θα ασχοληθούν μόνο με την ανάλυση ενδεχόμενων κινδύνων και την ανταλλαγή πληροφοριών με την ιταλική αστυνομία, χωρίς κανέναν επιχειρησιακό ρόλο. Συζητήσαμε το θέμα και με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιταλία, Τίλμαν Φερτίτα».

Η εν δυνάμει παρουσία μελών της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες έχει προκαλέσει πολεμική στην Ιταλία μετά και τις δολοφονίες δύο Aμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη.

Οι πράκτορες της ICE δεν είναι καλοδεχούμενοι στο Μιλάνο, δήλωσε ο δήμαρχος της οικονομικής πρωτεύουσας της Ιταλίας.

«Είναι σαφές ότι δεν είναι καλοδεχούμενοι στο Μιλάνο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL 102.5 Τζουζέπε Σάλα προσθέτοντας ότι η παρουσία κατά την διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αυτής της «πολιτοφυλακής που σκοτώνει» και «μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων έχοντας χορηγήσει στον εαυτό της την άδεια» είναι πρόβλημα.

