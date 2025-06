Χάρτης των επιδρομών: Ποιες εγκαταστάσεις στο Ιράν επλήγησαν και τι έχει απομείνει

Οι αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν προκάλεσαν πανηγυρικές δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πόσο σοβαρές ήταν οι ζημιές και αν οι εγκαταστάσεις θα τεθούν τελικά εκτός λειτουργίας.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και στόχευσαν τρεις βασικές τοποθεσίες του ιρανικού προγράμματος: Φορντό, Ισφαχάν και Νατάνζ.

Το υπόγειο συγκρότημα του Φορντό, θαμμένο κάτω από τα βουνά Ζάγρος, είναι το πιο ισχυρά προστατευμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν. Εδώ βρίσκεται μεγάλο μέρος της υποδομής εμπλουτισμού ουρανίου της χώρας. Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά σε πραγματικές συνθήκες 12 βόμβες GBU-57 Massive Ordnance Penetrators, των 13.600 κιλών, σε μια προσπάθεια να διαπεράσουν τα στρώματα βράχου και να φτάσουν στην καρδιά της εγκατάστασης.

Παρότι το Ιράν υποστηρίζει ότι οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εκ των προτέρων, οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν μεταβολές στην τοπογραφία της περιοχής και ίχνη που υποδηλώνουν πιθανή διείσδυση στον βράχο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ενδεχομένως να επλήγησαν οι προσβάσεις ή σήραγγες που οδηγούν στις υπόγειες αίθουσες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για το αν καταστράφηκαν τα ίδια τα συστήματα φυγοκέντρισης.

Στην Ισφαχάν, οι αμερικανικές δυνάμεις δεν χρησιμοποίησαν διατρητικές βόμβες αλλά πυραύλους cruise Tomahawk, εκτοξευμένους από υποβρύχιο νότια του Ιράν. Οι στόχοι περιελάμβαναν αποθήκες, εργαστήρια παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού και, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), εγκαταστάσεις σχετικές με την κατασκευή ράβδων καυσίμου.

