Χάρι Στάιλς: Σκίστηκε το παντελόνι του την ώρα συναυλίας- Αλλά βρήκε λύση

Το σόου του Χάρι Στάιλς δεν σταματά ποτέ. Ούτε αν σκιστεί το παντελόνι του, επί σκηνής.

Αυτό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Χάρι Στάιλς στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια, στο πλαίσιο της περιοδείας του.

Ενώ τραγουδούσε το «Music for a Sushi Restaurant», ο 28χρονος σταρ γονάτισε, αλλά εκείνη τη στιγμή το δερμάτινο παντελόνι του σκίστηκε, κοντά στον καβάλο. Αμέσως, ο Χάρι Στάιλς κάλυψε με το χέρι του το σκίσιμο, αλλά δεν σταμάτησε.

Αρχικά, κάλυψε το σκίσιμο με μια πετσέτα, ενώ συνέχισε να χορεύει. Αλλά τελικά η λύση ήρθε από το κοινό.

Ένας από τους φανς του Χάρι Στάιλς έδωσε στον τραγουδιστή μια σημαία με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και ο τραγουδιστής την έδεσε γύρω από τη μέση του, καλύπτοντας το σκισμένο παντελόνι.

Harry making a skirt out of a pride flag after he ripped his trousers! #LoveOnTourLA #Residency13 pic.twitter.com/XtU9C8MEDi