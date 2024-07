Χάος στο Μπανγκλαντές: 39 νεκροί και 2.500 τραυματίες σε φοιτητικές διαμαρτυρίες

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 2.500 έχουν τραυματιστεί στο Μπαγκλαντές, καθώς η βία κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια των μαζικών φοιτητικών διαδηλώσεων με αίτημα την αλλαγή του συστήματος ποσοστώσεων για τις κυβερνητικές θέσεις εργασίας.

Χθες, Πέμπτη (18/7), οι φοιτητικές διαμαρτυρίες πήραν ακόμη πιο άσχημη τροπή, καθώς οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας, μία ημέρα αφότου η πρωθυπουργός, Σεΐχ Χασίνα, εμφανίστηκε στο δίκτυο προσπαθώντας να κατευνάσει την ένταση.

Η αστυνομία του Μπαγκλαντές κατηγορείται ότι σκότωσε έναν φοιτητή, έβαλε το πτώμα του πάνω σε αστυνομικό όχημα και έκανε βόλτες στους δρόμους πριν πετάξει το πτώμα στο δρόμο.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες:

🚨 Bangladeshi police killed a student, put his body on top of police vehicle and drove around the streets before dumping the body on the street. #Bangladesh #QuotaReform #QuotaProtest #SaveBangladeshiStudents #Dhaka #QuotaReformMovement pic.twitter.com/CasUpFnRNh

Η αστυνομία του Μπαγκλαντές απαγόρευσε όλες τις δημόσιες συγκεντρώσεις μετά τη φονικότερη ημέρα των συνεχιζόμενων φοιτητικών διαδηλώσεων μέχρι στιγμής, κατά την οποία κυβερνητικά κτίρια πυρπολήθηκαν από διαδηλωτές και επιβλήθηκε πανεθνικό μπλακ άουτ στο διαδίκτυο.

Εκατοντάδες φοιτητές πανεπιστημίων στην πρωτεύουσα Ντάκα και σε άλλες πόλεις του Μπαγκλαντές πραγματοποιούν εδώ και εβδομάδες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το σύστημα κράτησης θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος κράτησης για τους συγγενείς των ηρώων πολέμου, οι οποίοι πολέμησαν για την ανεξαρτησία της χώρας από το Πακιστάν το 1971.

