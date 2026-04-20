Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιαπωνίας - Προκλήθηκε μικρό τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη βορειοανατολική ακτή της Ιαπωνία, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις μετρήσεις της υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τις αρχές που εξαρχής προειδοποίησαν για τσουνάμι, καταγράφηκε ένα στο λιμάνι του Κουζί στην επαρχία Ιγουάτε, δύο λεπτά μετά το πρώτο κύμα ύψους 70 εκατοστών και 41 λεπτά μετά την δόνηση, σύμφωνα με την Υπηρεσία.
Η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα σεισμογενής χώρα, καθώς βρίσκεται πάνω σε τέσσερις τεκτονικές πλάκες και δέχεται συχνά σεισμικές δονήσεις κάθε χρόνο.
🔔#Earthquake (#地震) M7.4 occurred 94 km NE of #Miyako (#Japan) 29 min ago (local time 16:52:58). More info at:— EMSC (@LastQuake) April 20, 2026
Ιαπωνία: Βίντεο από τη στιγμή του ισχυρού σεισμού
Japonya’da 7,4 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Alarmı Verildi— Haber 7 (@Haber7) April 20, 2026
Japonya’nın kuzeydoğu açıklarında meydana gelen güçlü deprem, yerel saatle sabaha karşı hissedildi. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 7,4 olarak ölçüldü ve sarsıntı geniş bir bölgede etkili oldu.
🔴 #SONDAKİKA | Japonya’da 7.4 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Deprem sonrası #tsunami uyarısı yapıldı.— Diplomatic War (@diplomaticwar) April 20, 2026
▪️Depremin derinliğinin düşük oldulu bu yüzden çok şiddetli olduğu söyleniyor
