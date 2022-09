H Billie Eilish γνώρισε την βασιλική οικογένεια και ήταν όλο αμήχανο: «Έλεγα, "Θεέ μου"»

Η Billie Eilish θυμήθηκε τη στιγμή που συνάντησε τη βασιλική οικογένεια στην πρεμιέρα του «No Time To Die» - και αποκάλυψε ότι ήταν μια πραγματικά εντελώς αμήχανη στιγμή.

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή Fitzy & Wippa, η 20χρονη τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι πέρασε αρκετό χρόνο πριν από την πρεμιέρα μελετώντας το βασιλικό πρωτόκολλο και την σχετική εθιμοτυπία για να απευθυνθεί κανείς στη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου - συμπεριλαμβανομένων των υποκλίσεων, της μη χειραψίας, της μη υποβολής ερωτήσεων και της μη ομιλίας αν δεν της μιλήσουν.

«Ανησυχούσα τόσο πολύ γι' αυτό», λέει.

