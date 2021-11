Η Αντέλ κατάφερε να πείσει το Spotify να καταργήσει το κουμπί shuffle σε όλες τις σελίδες των άλμπουμ, ώστε τα κομμάτια να παίζουν στη σειρά που έχει επιλέξει ο καλλιτέχνης.

«Δεν δημιουργούμε άλμπουμ με τόση φροντίδα και σκέψη για τη σειρά των κομματιών χωρίς λόγο. Η τέχνη μας διηγείται μία ιστορία και οι ιστορίες πρέπει να ακούγονται όπως είχαμε σχεδιάσει. Ευχαριστώ Spotify που άκουσες» έγραψε η ίδια στο Twitter.

Anything for you 🙏✨